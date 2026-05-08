La Empresa Portuaria San Antonio se convirtió en la primera organización de la Región de Valparaíso en obtener la Certificación Intermedia entregada por la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) a su Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) en reconocimiento al compromiso institucional con la prevención de accidentes y la seguridad laboral.

La Certificación Intermedia considera el cumplimiento de estándares más exigentes, una mayor robustez en la evidencia de gestión preventiva, la participación activa de trabajadores y representantes de la empresa, además de un compromiso permanente con la mejora continua y el control de los riesgos laborales.

Junto con entregar el certificado correspondiente, ACHS resaltó la gestión, compromiso y desempeño de todos los integrantes del Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la estatal.

La gerente de Gestión y Desarrollo de Personas de Puerto San Antonio, Consuelo Cánaves, destacó que “la Certificación Intermedia le da continuidad a un proceso iniciado en 2024 y representa un importante avance para nuestro Comité Paritario de Higiene y Seguridad, pues hemos consolidado un sistema de prevención de riesgos y accidentes más estructurado, sistemático y sostenible. Este logro es resultado del compromiso que mostraron los integrantes del comité durante el proceso de certificación, el cual concluyó el 23 de marzo con la realización de la auditoría que validó el cumplimiento de exigentes estándares en materia de seguridad y salud ocupacional”.

Fernando Covarrubias, presidente del CPHS de Puerto San Antonio, afirmó que “aceptamos el desafío de buscar la Certificación Intermedia, que es bastante exigente, y logramos obtenerla. Esto significa que estamos cumpliendo con lo que debemos hacer, y lo estamos haciendo bien. Y ese es el gran respaldo que hemos tenido en el trabajo realizado”.

Consuelo Cánaves enfatizó que este paso que dio el CPHS de la estatal puede servir de ejemplo para ser replicado por otras empresas del sistema portuario de San Antonio, de tal manera de elevar los estándares de prevención de accidentes y de seguridad de las personas que trabajan en la cadena logística. “Junto con ser un puerto eficiente y líder en transferencia de carga, debemos trabajar unidos para que los muelles, patios y accesos a los terminales sean lugares más seguros para los trabajadores y que exista una fuerte cultura preventiva en todos los niveles de la operación”, resaltó la ejecutiva.

“Este reconocimiento que estamos entregando es importante porque dentro del proceso de certificación, hasta marzo tuvimos 26 compañías que a nivel nacional se estuvieron certificando, de las cuales cuatro han obtenido la Certificación intermedia y acá en la Región de Valparaíso la única compañía que la obtuvo ha sido la Empresa Portuaria San Antonio, lo que es motivo de alegría y celebración para los trabajadores", indicó Pablo Urrutia, jefe de Gestión Comercial y Servicios Preventivos de la ACHS en la Provincia de San Antonio.

Urrutia agregó que este hito “es importante porque estamos hablando de seguridad, y ese es un valor que se debe vivir todos los días indistintamente en el área en que un trabajador se desempeñe”.