La Comisión Marítima Federal (FMC) de Estados Unidos publicó nuevas directrices sobre la forma en que evaluará la razonabilidad de los reglamentos y prácticas de demurrage y detención de las navieras y los operadores de terminales marítimas (OTM) en virtud del artículo 46 del Código de EE.UU 41102 c). La norma definitiva, Docket No. 19-05, Interpretive Rule on Demurrage and Detention under the Shipping Act, entrará en vigor cuando se publique en el Registro Federal.

En virtud de la nueva norma interpretativa, la Comisión examinará en qué medida los cargos y las políticas de detención y demurrage cumplen su objetivo principal de incentivar la movilización de la carga y promover la fluidez de la misma. La norma también proporciona orientación sobre la forma en que la Comisión puede aplicar ese principio en el contexto de la disponibilidad de la carga (y su notificación) y la devolución de los contenedores vacíos.

La Comisión también puede tener en cuenta, al evaluar el carácter razonable de las prácticas de detención y demurrage, los factores relacionados con:

-El contenido y la claridad de las políticas de la naviera y del OTM que abordan la detención y demurrage.

-Claridad de la terminología sobre detención y demurrage de la naviera y del OTM.

-La norma definitiva añade dos disposiciones que no se incluyeron en la norma propuesta publicada en septiembre de 2019. La primera aclara que la orientación de la norma es aplicable en el contexto de las inspecciones gubernamentales. La segunda aclara que la regla no impide que la Comisión considere factores, argumentos y pruebas adicionales fuera de lo específicamente enumerados.

Esta regla interpretativa final es la culminación de un proceso iniciado por una petición (Petición P4-16) presentada a la Comisión en diciembre de 2016 por una coalición de grupos de expedidores. En el período intermedio, la FMC celebró audiencias públicas en enero de 2018; inició una investigación de determinación de hechos en marzo de 2018 dirigida por la Comisionada Rebecca Dye y emitió una regla propuesta en septiembre de 2019.

Al referirse a las nuevas directrices de detención y demurrage el presidente de la FMC. Michael A. Khouri, explicó que, durante muchos años, los importadores y exportadores estadounidenses, junto con los proveedores de servicios de transporte esenciales, como los intermediarios del transporte marítimo y los operadores de camiones, se han visto frustrados por ciertas prácticas comerciales empleadas por las líneas navieras y los operadores de terminales marítimas, por lo que en última instancia, una coalición de la industria presentó una petición a la Comisión solicitando la elaboración de un reglamento.

"Me complace que la Comisión haya votado ahora para aprobar la versión final de la Regla Interpretativa de Demurrage y Detención. Se espera que esta guía para los actores de la industria resulte en una práctica comercial revisada y reformada que, a su vez, conduzca a una mejor fluidez de la carga", manifestó.

De acuerdo con A.Khouri, a medida que la Comisión avance en esta área, las acciones futuras pueden incluir Notificaciones de Investigación (NOIs) en varios escenarios de hechos enfocados. Estas NOI se diseñarán para concientizar al público sobre las prácticas comerciales problemáticas y proporcionar mayor claridad a las posibles aplicaciones de la Regla Interpretativa. Varias de esas prácticas comerciales se examinan en la información complementaria de la Norma Interpretativa.

"Quiero agradecer a todos los funcionarios y ejecutivos de la industria que participaron en la Investigación No. 28 y que contribuyeron con su tiempo, energía y experiencia a numerosas reuniones de equipo y conferencias telefónicas durante un período de tiempo prolongado. Gracias también a los muchos miembros del personal de FMC que dedicaron su tiempo a apoyar esta iniciativa de investigación y a completar la Regla Interpretativa. Y muchas gracias a la Comisionada Rebecca Dye que dirigió el esfuerzo de la Investigación No. 28. A todos - trabajo bien hecho", comentó finalmente.

Por MundoMarítimo