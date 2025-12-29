El año 2025 concluyó con un crecimiento del comercio global, que se encamina a superar los US$35 billones, un aumento de 7% respecto de 2024, aunque con señales de desaceleración hacia el cierre del período. Sin embargo, según el análisis de Shipping and Freight Resource, con ese desempeño, el sector marítimo y del comercio exterior enfrentó una serie de dificultades que se repitieron a lo largo del año y expusieron fallas persistentes en distintos niveles de la cadena logística.
Los incidentes de seguridad continuaron registrándose con frecuencia. Incendios a bordo, muchos de ellos vinculados a baterías de litio, productos químicos y otras cargas de riesgo, mostraron patrones similares: errores en la declaración de bienes, comprensión insuficiente del comportamiento de la carga, embalajes inadecuados, sensibilidad a la temperatura y demoras en la respuesta. Investigaciones posteriores indicaron que estos eventos no se originaron en circunstancias imprevistas en alta mar, sino en decisiones tomadas antes del zarpe de los buques.
Casos como la explosión del buque “YM Mobility” siguieron una secuencia conocida de señales tempranas, fugas, humo y escalamiento del incidente, evidenciando cómo la degradación de la información de la carga, a medida que se transfiere la responsabilidad entre actores comerciales y operativos, incrementa el riesgo. La pérdida de contenedores por la borda también reflejó problemas reiterados asociados al rolido paramétrico- cuando el buque se escora de un lado a otro con amplitudes muy grandes, de forma casi rítmica- , el colapso de estibas, tensiones en el trincaje y contenedores con sobrepeso.
El hundimiento del “Morning Midas” y el debate en torno al transporte de vehículos eléctricos pusieron de relieve la incorporación de nuevos tipos de carga a las cadenas logísticas sin que existan protocolos compartidos y exigibles a la misma velocidad, lo que deja vacíos que solo se manifiestan cuando ocurre un incidente. Al cierre de 2025, se hizo evidente que la información de la carga continúa siendo tratada en muchos casos como un requisito administrativo, pese a que sus fallas se traducen en daños físicos, impactos ambientales y riesgos para las personas.
En paralelo, las fricciones documentales se consolidaron como un factor de riesgo relevante. El uso continuado de documentación en papel siguió generando demoras, errores y disputas, en un contexto de operaciones cada vez más rápidas y complejas. Las controversias en créditos documentarios mostraron cómo desalineaciones entre los requisitos financieros y la ejecución operativa derivaron en pagos retrasados, presentaciones rechazadas y tensiones comerciales. Asimismo, el uso de conocimientos de embarque y documentos de título evidenció discrepancias entre la conveniencia operativa y la seguridad jurídica, cuyos efectos se hicieron visibles ante demoras, disputas o insolvencias.
La nueva realidad
Durante 2025, los factores geopolíticos pasaron de ser un riesgo de contexto a una variable operativa directa. Los regímenes de sanciones influyeron en la redacción de contratos, la aceptación de cargas, las decisiones de ruta y los flujos de pago, condicionando la viabilidad misma de las operaciones. A ello se sumaron divergencias regulatorias, cambios en alianzas y costos de cumplimiento que modificaron los corredores comerciales sin reflejarse necesariamente en tarifas o facturas.
En materia tecnológica, se registraron avances como el inicio de la implementación de conocimientos de embarque electrónicos (eBLs) interoperables basados en estándares y el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial para análisis y apoyo a la toma de decisiones. No obstante, también quedaron en evidencia las limitaciones asociadas a la gobernanza, la calidad de los datos y la necesidad de supervisión humana, así como la dificultad de aplicar estas soluciones de manera coherente en cadenas de suministro fragmentadas.
Al finalizar el año, el balance deja planteadas preguntas recurrentes sobre el tratamiento de la información de la carga, la alineación entre contratos, financiamiento y ejecución, la integración del riesgo geopolítico en la toma de decisiones, la gobernanza de las herramientas digitales, la dilución de responsabilidades y la gestión de riesgos de forma integral. En conjunto, los acontecimientos de 2025 mostraron que muchos de los problemas enfrentados eran conocidos y discutidos previamente, pero permanecieron sin resolver, reapareciendo bajo nuevas formas en un entorno operativo cada vez más exigente.
Por MundoMaritimo
Movilización de contenedores con cargas peligrosas: Fallas en la seguridad generan preocupación
Explosión en el "YM Mobility" expone fallas en la gestión de cargas peligrosas y motiva nuevas recomendaciones para el sector marítimo
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.