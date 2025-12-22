Los incendios en portacontenedores continúan ocurriendo en un contexto en el que el volumen anual de embarques se aproxima a los 250 millones de contenedores, con consecuencias que resultan cada vez más significativas. Durante 2025, estos siniestros derivaron en un número de víctimas fatales y heridos graves que alcanza cifras de dos dígitos, según la revisión de cerca de veinte incidentes registrados en los archivos de siniestros de Gard.
Si bien los incendios de carga también afectan a otros segmentos del transporte marítimo, como los Ro-Ro o graneleros, el análisis se concentra en los portacontenedores debido al impacto humano observado y a los riesgos asociados a la respuesta directa de las tripulaciones frente a este tipo de emergencias. A ello se suman los efectos ambientales de incendios prolongados, la pérdida de carga al mar, el tratamiento de residuos y aguas contaminadas, así como los costos derivados de salvamento, refugio portuario, movilización adicional de carga y reparaciones, que pueden ascender a cientos de millones de dólares.
Las investigaciones indican que las baterías de ion-litio figuran como la principal causa de los incendios registrados este año, en línea con reportes previos del Cargo Incident Notification System (CINS) y del Cargo Integrity Group. “Los incendios que involucran baterías de iones de litio pueden ser autosostenibles y provocan nubes de vapor inflamables, lo que aumenta los riesgos para los equipos de respuesta. Incluso si no son el origen del incendio, cuando hay baterías de litio involucradas, contener y extinguir el fuego probablemente será más difícil”, señalan desde Gard.
Una parte relevante de los incendios estuvo asociada a cargas que no fueron declaradas como “cargas peligrosas”, y los registros de 2025 refuerzan este hecho. En respuesta, las líneas navieras han impulsado iniciativas como la herramienta digital de control de carga lanzada este año por el World Shipping Council, que analiza reservas en tiempo real mediante búsquedas por palabras clave, patrones comerciales y algoritmos basados en inteligencia artificial. Gard apunta que “se espera que en futuras iteraciones del programa de control, los operadores puedan alertarse rápidamente entre sí cuando se descubra un envío inseguro o se produzca un incidente”.
Protección contra incendios a bordo
Dado que incluso los sistemas de control más estrictos no eliminan por completo el riesgo de que cargas inseguras lleguen a bordo, el foco también se sitúa en la capacidad de los buques y sus tripulaciones para detectar y suprimir incendios.
Entre las medidas en evaluación en la OMI se incluyen el uso de cámaras térmicas portátiles, monitores fijos de agua para buques con múltiples niveles de contenedores en cubierta y sistemas de protección hídrica en zonas específicas de la nave. Estas exigencias, de aprobarse, se aplicarían a nuevas construcciones a partir de 2032, lo que plantea inquietudes sobre los plazos de implementación. La adaptación de buques existentes implicaría inversiones adicionales, como la instalación de monitores fijos, con costos estimados en cientos de miles de dólares por nave.
Persisten además preocupaciones sobre los retrasos en la detección de incendios, tanto en cubierta como bajo ella. Aunque se analizan tecnologías de detección de calor y gases, la incorporación de sensores individuales en decenas de millones de contenedores aún se considera lejana.
“Aunque la industria sigue trabajando en muchos frentes para abordar el problema, el reto no solo consiste en prevenir el próximo incendio, sino también en contenerlo de forma segura antes de que el costo en vidas siga aumentando”, finalizan desde Gard.
Por MundoMaritimo
Puerto de Los Ángeles: estudio muestra severos impactos negativos de la Guerra Comercial en Estados Unidos
Perspectivas comerciales de América Latina y el Caribe en medio de la crisis por coronavirus
3716 compañías registradas, 50 países, 81 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.