Los incendios en portacontenedores continúan ocurriendo en un contexto en el que el volumen anual de embarques se aproxima a los 250 millones de contenedores, con consecuencias que resultan cada vez más significativas. Durante 2025, estos siniestros derivaron en un número de víctimas fatales y heridos graves que alcanza cifras de dos dígitos, según la revisión de cerca de veinte incidentes registrados en los archivos de siniestros de Gard.

Si bien los incendios de carga también afectan a otros segmentos del transporte marítimo, como los Ro-Ro o graneleros, el análisis se concentra en los portacontenedores debido al impacto humano observado y a los riesgos asociados a la respuesta directa de las tripulaciones frente a este tipo de emergencias. A ello se suman los efectos ambientales de incendios prolongados, la pérdida de carga al mar, el tratamiento de residuos y aguas contaminadas, así como los costos derivados de salvamento, refugio portuario, movilización adicional de carga y reparaciones, que pueden ascender a cientos de millones de dólares.

Las investigaciones indican que las baterías de ion-litio figuran como la principal causa de los incendios registrados este año, en línea con reportes previos del Cargo Incident Notification System (CINS) y del Cargo Integrity Group. “Los incendios que involucran baterías de iones de litio pueden ser autosostenibles y provocan nubes de vapor inflamables, lo que aumenta los riesgos para los equipos de respuesta. Incluso si no son el origen del incendio, cuando hay baterías de litio involucradas, contener y extinguir el fuego probablemente será más difícil”, señalan desde Gard.

Una parte relevante de los incendios estuvo asociada a cargas que no fueron declaradas como “cargas peligrosas”, y los registros de 2025 refuerzan este hecho. En respuesta, las líneas navieras han impulsado iniciativas como la herramienta digital de control de carga lanzada este año por el World Shipping Council, que analiza reservas en tiempo real mediante búsquedas por palabras clave, patrones comerciales y algoritmos basados en inteligencia artificial. Gard apunta que “se espera que en futuras iteraciones del programa de control, los operadores puedan alertarse rápidamente entre sí cuando se descubra un envío inseguro o se produzca un incidente”.

Protección contra incendios a bordo

Dado que incluso los sistemas de control más estrictos no eliminan por completo el riesgo de que cargas inseguras lleguen a bordo, el foco también se sitúa en la capacidad de los buques y sus tripulaciones para detectar y suprimir incendios.

Entre las medidas en evaluación en la OMI se incluyen el uso de cámaras térmicas portátiles, monitores fijos de agua para buques con múltiples niveles de contenedores en cubierta y sistemas de protección hídrica en zonas específicas de la nave. Estas exigencias, de aprobarse, se aplicarían a nuevas construcciones a partir de 2032, lo que plantea inquietudes sobre los plazos de implementación. La adaptación de buques existentes implicaría inversiones adicionales, como la instalación de monitores fijos, con costos estimados en cientos de miles de dólares por nave.

Persisten además preocupaciones sobre los retrasos en la detección de incendios, tanto en cubierta como bajo ella. Aunque se analizan tecnologías de detección de calor y gases, la incorporación de sensores individuales en decenas de millones de contenedores aún se considera lejana.

“Aunque la industria sigue trabajando en muchos frentes para abordar el problema, el reto no solo consiste en prevenir el próximo incendio, sino también en contenerlo de forma segura antes de que el costo en vidas siga aumentando”, finalizan desde Gard.

Por MundoMaritimo