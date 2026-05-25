Entre el 12 y el 15 de mayo de 2026 se realizó en el Hotel Windsor Barra, en Barra de Tijuca, Río de Janeiro, el Coloquio y Asamblea General del Comité Marítimo Internacional (CMI), organizado por la Asociación Brasilera de Derecho Marítimo (MLA). El evento, que por segunda vez desde 1977 se desarrolla en la ciudad, reunió a cerca de 400 delegados de asociaciones nacionales de derecho marítimo y representantes de la industria de todo el mundo.
Fundado en Amberes en 1897, el Comité Marítimo Internacional es la organización internacional más antigua dedicada a la unificación y armonización del derecho marítimo global, trabajando estrechamente con la Organización Marítima Internacional (OMI).
El programa comenzó con reuniones del Comité Ejecutivo y de diversos grupos de trabajo internos sobre colisiones, convenios internacionales, piratería, transporte polar, Reglas de Róterdam, seguros marítimos, descarbonización, ventas judiciales y registros fraudulentos, entre otros temas. Las sesiones fueron lideradas por destacados especialistas como John O'Connor, Alexander Severance, Frank Nolan, Peter Laurijssen, Richard Neylon, Phil Buhler, Stuart Hetherington, Eric Van Hooydonk, Benoit Goemans, Rhidian Thomas, Dieter Schwampe, Sébastien Lootgieter y Massimiliano Musi.
La inauguración oficial contó con intervenciones de la presidenta del CMI, Ann Fenech, Luis Felipe Galante; el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez; el jefe de gabinete de la Vicepresidencia de Brasil, Pedro Guerra; y el representante de la Armada de Brasil, almirante de flota Sílvio Luís dos Santos.
Uno de los momentos destacados fue la Conferencia Berlingieri, dictada por el profesor Norman Martínez, director del Instituto Internacional de Derecho Marítimo (IMLI Malta), sobre el 50º aniversario del Convenio Internacional sobre Limitación de Responsabilidad de 1967.
Las sesiones plenarias abordaron la ratificación de convenios internacionales y el funcionamiento de acuerdos regionales de navegación en América Latina, moderadas por Bernardo Mendes. También participaron Javier Cardoso, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Derecho Marítimo; Joaquín De Obarrio, expresidente de la asociación panameña; Diego Chami, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo; y Elizabeth Salas, expresidenta de la Asamblea Legislativa de Colombia.
Entre los moderadores y organizadores destacaron Charles Debattista, José Angelo Estrella Faria, Paula Bäckdén, Manuel Alba Fernández, Juan Pablo Rodríguez Delgado y Lutgarde Eraly.
El jueves 14 tuvo una activa participación el Young CMI liderada por su presidente Yiannis Timagenis, con la moderación de Harald Søndergard y exposiciones de Iva Parlov, Javier Franco, Morgane Roussel, Frederico Moreira Alcântara de Siqueira, Anqi (Angela) Song y Warren de Waegh. La jornada concluyó con paneles encabezados por Werner Rizk, Filippo Lorenzon, Tomotaka Fujita y Eduardo Adragna sobre reclamaciones prioritarias y principios de Tokio.
El viernes 15 se desarrollaron las últimas sesiones, incluyendo exposiciones de Claudia Botero y Nick Shaw, tras lo cual se realizó la Asamblea General del CMI destacando el encuentro entre Brasil y España, con una delegación que incluyó a Eduardo Albors, Mercedes Duch y Javier Portales, entre otros.
La presidenta del CMI, Ann Fenech, calificó el encuentro como “un enorme éxito en todos los aspectos”, destacando “el impecable nivel organizativo, el sólido programa académico y el tratamiento de temas como la descarbonización, los registros fraudulentos y el financiamiento de unidades offshore renovables”.
Por su parte, Luis Felipe Galante-Quiroga, presidente de la Asociación Brasilera de Derecho Marítimo, afirmó que “el Coloquio de Río fue reconocido unánimemente como un éxito absoluto desde el punto de vista organizativo, académico y social”, agregando que el encuentro representó “una importante oportunidad para que América Latina debatiera sus desafíos jurídicos y avanzara en materias como descarbonización, MORUs y Lex Maritima”.
Carlos López-Quiroga, presidente de la Asociación Española de Derecho Marítimo, señaló que el evento confirmó “que estas reuniones son imprescindibles para cualquier profesional del derecho marítimo”, mientras que Rafael Durán, socio de Legal Export Abogados de Chile, destacó “la experiencia espectacular de asistir junto a delegaciones de abogados de todo el mundo”, mencionando también la participación de los abogados chilenos José Manuel Zapico, Javier Fernández, Gabriel Leiva, Alejandro Urdangarin y María Fernanda Poblete.
Asimismo, María Belén Espiñeira, socia de Espiñeira Maritime Lawyers junto a Javier Franco de Franco & Asociados, resaltaron la cooperación internacional y la fuerte participación latinoamericana, mientras que Vincent Foley, socio de Holland & Knight, valoró el trabajo de los grupos internacionales dedicados a temas como descarbonización, MASS, MORUs y modernización del Convenio de Colisiones de 1910. Paula Bäckdén, en tanto, subrayó la relevancia de la amplia presencia latinoamericana y expresó su deseo de que más delegados de la región continúen integrándose al trabajo del CMI.
En el plano social, el programa incluyó recepciones, una visita al Pan de Azúcar y una cena de gala en Casa das Canoas, cerrando un evento ampliamente valorado por sus asistentes y que dejó encaminada la preparación hacia la conferencia CMI Valencia 2027.
Por MundoMaritimo
La Lex maritima del CMI: Un esfuerzo hacia la fijación de principios de Derecho marítimo de alcance universal
Diplomado en Derecho del Mar y Marítimo de la PUCV va por su tercera versión online
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
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