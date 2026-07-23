La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia sancionó a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) y a cuatro personas naturales con multas que, en conjunto, ascienden a US$7,9 millones, tras concluir que entre 2013 y, al menos, 2025, implementaron un conjunto de prácticas que restringieron la libre competencia en la prestación de servicios de operación portuaria en el principal terminal marítimo del país sobre el océano Pacífico.
La decisión fue adoptada mediante la Resolución N.º 50585, emitida el 3 de julio de 2026, en la que la autoridad de competencia también ordenó una serie de medidas administrativas destinadas a eliminar las conductas identificadas y restablecer condiciones efectivas de competencia dentro del recinto portuario. La resolución aún no se encuentra firme, ya que la compañía podrá interponer un recurso de reposición.
Desglose de la investigación
De acuerdo con la SIC, la investigación determinó que la SPRBUN aprovechó su doble condición de administradora de la infraestructura portuaria y, al mismo tiempo, competidora en la prestación de servicios de operación para favorecer sus propios negocios y limitar la participación de otros operadores, afectando las condiciones de competencia y reduciendo las alternativas para los usuarios del puerto.
En carga contenerizada, la autoridad concluyó que se restringió la participación de otros operadores, se concentraron determinados servicios asociados a inspecciones oficiales, se limitaron los movimientos verticales realizados por terceros y se restringió la entrega de autorizaciones indispensables para operar. Respecto a la carga general, la SIC sostuvo que la sociedad portuaria ofrecía beneficios comerciales, como días adicionales de almacenamiento sin costo, condicionados a la contratación de sus propios servicios o de entidades vinculadas, además de generar obstáculos para la nominación de operadores mediante el sistema informático del puerto.
En el segmento de carga a granel, la investigación concluyó que se promovieron condiciones que afectaban al principal operador independiente, incluyendo restricciones tecnológicas, procesos licitatorios con cláusulas que favorecían la terminación anticipada de contratos vigentes y la exigencia de un doble pesaje que generaba costos adicionales sin justificación objetiva.
Asimismo, la autoridad identificó actuaciones transversales, como la asignación preferencial de turnos para vehículos y atraques, ventajas competitivas otorgadas a compañías vinculadas y propuestas de modificación al contrato de concesión que habrían fortalecido el control de la sociedad portuaria sobre la operación.
Tras conocerse la resolución, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura manifestó que durante todo el proceso administrativo actuó con pleno respeto hacia las autoridades y sostuvo que presentó oportunamente los antecedentes y pruebas que, a su juicio, demuestran que no incurrió en infracciones al régimen de libre competencia. La compañía informó que ejercerá el recurso de reposición contemplado por la legislación colombiana y, de ser necesario, iniciará las acciones judiciales correspondientes.
Por MundoMaritimo
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