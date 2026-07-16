El cambio de administración en Colombia abre una nueva etapa para la política de infraestructura y comercio exterior, en un escenario en que el sistema portuario deberá responder a mayores exigencias de competitividad, conectividad multimodal y crecimiento del comercio internacional.

Durante los últimos años, el Gobierno impulsó iniciativas para fortalecer el sector, entre ellas inversiones en dragado, el proyecto de profundización del canal de acceso de Buenaventura, la adquisición de dragas a través de Cotecmar y la elaboración, junto con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), de planes maestros para las zonas portuarias de Cartagena y Buenaventura. A ello se suma la implementación del Conpes 4118 de 2023, política pública que contempla inversiones cercanas a US$2.700 millones durante los próximos 15 años para modernizar la actividad portuaria y fortalecer su integración con el territorio.

Sin embargo, diversos actores del sector sostienen que el nuevo Ejecutivo deberá avanzar en una estrategia portuaria integral que consolide estas iniciativas y defina prioridades para el desarrollo de las distintas zonas portuarias del país, particularmente en el Caribe colombiano.

Barranquilla en la agenda

Dentro de ese debate, Barranquilla aparece como uno de los puertos que espera una definición más clara respecto de su rol dentro de la estrategia logística nacional.

A diferencia de Cartagena y Buenaventura, donde avanzan planes maestros y proyectos estructurales, el principal desafío de Barranquilla continúa siendo la estabilidad del canal de acceso y la navegabilidad del río Magdalena, aspectos considerados clave para mejorar la competitividad del puerto y ampliar su capacidad de atraer nuevos servicios marítimos.

Las cifras de la Superintendencia de Transporte reflejan el escenario competitivo. Durante el primer semestre de 2025, los puertos colombianos movilizaron 85,4 millones de toneladas de carga. Barranquilla registró 6,27 millones de toneladas, equivalentes al 7,3% del total nacional, ubicándose en el quinto lugar entre las zonas portuarias del país, mientras Cartagena concentró el 29,3%.

En el mismo período, Barranquilla redujo en 4,5% el volumen de carga movilizada, mientras Cartagena registró un crecimiento de 1%, Santa Marta de 12,1% y Buenaventura de 19,4%.

Competitividad y planificación

La brecha también se observa en el movimiento de contenedores. Cartagena concentró el 65,3% de la carga contenerizada del país y Buenaventura el 27%, mientras Barranquilla representó el 2,7% del total. En materia de transbordo, Cartagena movilizó cerca de 11 millones de toneladas durante el semestre, frente a poco más de 14.000 toneladas registradas por Barranquilla.

Los indicadores muestran además que las importaciones continúan superando ampliamente a las exportaciones en Barranquilla, mientras estas últimas disminuyeron cerca de un 16% durante el período analizado. Asimismo, el puerto recibió 690 recaladas de buques durante el semestre, frente a las 2.511 registradas por Cartagena.

En este contexto, especialistas del sector coinciden en que el fortalecimiento del sistema portuario colombiano dependerá no solo de nuevas inversiones en infraestructura, sino también del desarrollo de corredores logísticos, mejoras en la conectividad carretera, ferroviaria y fluvial, la digitalización de procesos y una mayor coordinación institucional.

Con el inicio de un nuevo ciclo político, la definición de una estrategia portuaria de largo plazo será uno de los principales desafíos para consolidar la competitividad del sistema marítimo-portuario colombiano y responder al crecimiento esperado del comercio exterior durante la próxima década.

Por MundoMaritimo