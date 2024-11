En el primer semestre de 2024, los destinos de las exportaciones de carbón de Colombia se han redirigido hacia China y Corea del Sur, debido a que su mercado tradicional, Europa, continúa reduciendo sus importaciones de carbón, reporta BRS Dry Bulk.

Las exportaciones de carbón colombiano, de calidad similar al australiano, a regiones como Amberes-Róterdam-Ámsterdam (ARA) y el Mediterráneo Oriental (EMed) cayeron considerablemente en un 58% a 1,5 millones de tm y un 2% a 3,5 millones tm, respectivamente durante el primer semestre. Las exportaciones a Israel cayeron un 46%, sin registrarse embarques desde agosto, luego de la decisión del país de prohibir las exportaciones a ese país en respuesta al conflicto de Gaza. La pérdida general en ARA y EMed se sitúa en 5,1 millones de tm.

Por otro lado, las ganancias de los embarques a mercados a larga distancia como China y Corea del Sur se sitúan en un aumento de 7,3 millones de tm en el periodo de análisis en comparación con el año pasado. Sin embargo, el apetito de China por el carbón se atenuó en el segundo semestre de 2024 debido al debilitamiento de su economía, a los problemas en el sector inmobiliario y a los altos inventarios de carbón. En tanto, a Japón disminuyeron un 21% interanual, a 589.000 tm, ya que el país cerró las plantas de carbón. En general, esto había sido una ayuda para las perspectivas de Capesize (160.000-220.000 dwt) debido a la redefinición de los patrones comerciales de distancias más cortas a más largas.

Según los datos de AXSMarine, los embarques mensuales en Capesize alcanzaron un peak de 2,3 millones de tm en mayo y se habían reducido a menos de 400.000 tm en octubre, lo que supuso un golpe adicional para el mercado de transporte, ya que sufrió una corrección tras un primer semestre sólido. Dicho esto, los volúmenes que no se dirigieron al Lejano Oriente en los últimos dos meses se redistribuyeron una vez más entre una canasta de destinos de menor distancia, no de primera línea, en particular México. Los compradores europeos aún no están abiertos al carbón colombiano con la pequeña excepción de los Países Bajos

Si se observan los datos de la última década, parece que las exportaciones marítimas de carbón de Colombia (para todos los tamaños de buques), desde que alcanzaron un peak de 86 millones tm en 2016, se han enfriado drásticamente a lo largo de los años y se han estabilizado en alrededor de 55 millones de tm desde 2021 hasta la fecha.

Zonas de producción en riesgo

A principios de octubre, según un informe de Argus, las operaciones de carbón de Colombia podrían verse obligadas a detenerse si las autoridades comienzan a aplicar decretos que designan áreas mineras como zonas de conservación temporal. Por lo tanto, mirando hacia el futuro cercano, parece que cualquier posible aumento en el flete que puedan generar las exportaciones de carbón colombiano debería tener alcances limitados. Probablemente no se atribuirá a un aumento absoluto en los volúmenes, sino a la dinámica cambiante en el mercado internacional del carbón, como lo demuestran los cambios en el apetito por el carbón de este país sudamericano en los últimos años.

Por MundoMaritimo