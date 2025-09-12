Durante la velada de networking organizada por Grupo Empresas Navieras (GEN) el 9 de septiembre en el Club de Polo, Arturo Errázuriz Domeyko, CEO de Compañía Marítima Chilena (CMC)—filial del holding— subrayó en conversación con MundoMaritimo el valor de estos espacios de encuentro con clientes y socios estratégicos. “Esta es una ocasión que hacemos una vez al año, es una oportunidad espectacular para estar con todos los clientes, todos los amigos, los partners estratégicos. Es una ocasión única en que nos podemos ver las caras en un mundo cada vez más virtual”, afirmó.

Respecto del mensaje que CMC buscó transmitir a sus clientes en el encuentro, Errázuriz fue enfático: “Acá hay gente valiente. Somos una compañía bastante integrada a través del grupo GEN, con un servicio logístico integral, con un servicio portuario de gran nivel… tenemos la forma perfecta de ofrecer un servicio consolidado y muy transparente”, afirmó.

En esa línea, destacó que el foco de la compañía está en brindar confianza y respaldo en cada operación. “Lo que necesita el cliente en este momento es la confianza de tener un partner que aboga por sus intereses. La ventaja de CMC es que es un proveedor de servicios marítimos: tenemos buques tanqueros, containeros, hacemos fletamento para cargas de proyecto, etc.”.

El ejecutivo resaltó además la ventaja competitiva que ofrece pertenecer a GEN: “Usamos también el músculo que tiene el grupo a través de la capacidad portuaria, de última milla y bodegaje. Para cualquier cosa que el cliente requiera para su supply chain, ahí estaremos nosotros para asistirlos”.

Presencia internacional y visión de largo plazo

Igualmente, Errázuriz puso en relieve tanto el conocimiento local en Chile como la proyección global de la flota: “En Chile tenemos una ventaja que es el conocimiento local, el gran crecimiento y la capacidad de cabotaje, pero gran parte de nuestra flota está ubicada en el mercado internacional, lo que nos permite abarcar distintos territorios, costas y puertos a lo largo del mundo”.

En cuanto a los principales mercados, enfatizó que “Estados Unidos es un gran foco. Hoy tenemos presencia en China, en España también muy fuerte, y en Latinoamérica, con una actividad destacada en la costa oeste y Centroamérica, donde contamos con grandes capacidades logísticas”.

Consultado por la coyuntura de la industria marítima, el CEO de CMC sostuvo que se trata de un escenario complejo, pero no ajeno a la experiencia del sector. “Nosotros, a los de hoy, les llamamos tiempos turbulentos, pero la verdad es que estamos en una industria acostumbrada a los ciclos. Sabemos navegar en marejadas complejas y lo importante es saber pasar estos momentos con la frente en alto y la convicción de que las cosas van a mejorar”, sostuvo.

Finalmente, Errázuriz destacó el rol que cumple GEN en potenciar la propuesta de valor de CMC: “GEN es capaz de ayudarnos en toda esta red de contactos, de clientes y de capacidades que nos permiten ofrecer soluciones mucho más complejas a quienes confían en nosotros”.

