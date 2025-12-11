CMA CGM reportó un avance significativo en su estrategia de diversidad de género gracias al programa She Sails, iniciativa que cumplió un año desde su lanzamiento y que ha permitido duplicar la presencia de mujeres en su flota, pasando de 200 tripulantes en 2024 a 403 al cierre de 2025. Con este impulso, elevó su meta y ahora proyecta contar con 1.000 mujeres en el mar para 2030, reafirmando su compromiso de largo plazo con la igualdad de oportunidades y la inclusión en la marina mercante.
Durante su primer año de implementación, She Sails se consolidó como un motor de transformación dentro de la compañía, promoviendo el acceso de mujeres a roles operativos y reforzando las oportunidades de desarrollo profesional en diversos niveles de responsabilidad a bordo. La iniciativa subraya además la importancia de visibilizar experiencias, apoyar nuevas vocaciones y ampliar la participación femenina en un sector históricamente masculinizado.
Christine Cabau Woehrel, vicepresidenta ejecutiva a cargo de Operaciones y Activos del CMA CGM destacó el impacto del programa: “En solo un año, los resultados superaron nuestras expectativas. Más mujeres están accediendo a cargos clave, sus trayectorias se aceleran, su confianza crece y nuestros equipos ganan en diversidad y rendimiento. Estos logros son motivo de orgullo, pero también una responsabilidad: debemos perseverar y avanzar hacia una igualdad de oportunidades real y sostenible”.
El programa ha fortalecido la carrera marítima femenina a través de una red de 42 embajadoras en 19 países, que impulsan mentorías, difusión de oportunidades y acompañamiento técnico. También se han firmado tres acuerdos con academias marítimas —uno en Abu Dhabi y dos en India—, mientras que se preparan otros en Filipinas e Indonesia para robustecer el reclutamiento de cadetes. En paralelo, el avance profesional se ha acelerado: 74 promociones se registraron en el último año, incluidas ocho hacia puestos de oficiales superiores, 48 ascensos de cadete a oficial junior y el primer ascenso de marinera a marinera calificada dentro del Grupo.
Con este aniversario, CMA CGM marca solo el inicio de una agenda más amplia. El Grupo reafirmó que continuará impulsando políticas de igualdad, desarrollando alianzas formativas y promoviendo condiciones equitativas de acceso y progreso para mujeres en el mar, contribuyendo así a transformar el futuro de la marina mercante global.
Por MundoMaritimo
