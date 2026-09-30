CMA CGM anunció un aumento de US$1.000 por contenedor en las tarifas para los embarques desde Asia hacia Latinoamérica y el Caribe, medida que comenzará a regir a partir del 15 de octubre de 2026, considerando como referencia la fecha de embarque en los puertos de origen.
El ajuste tendrá un alcance particularmente amplio en la región. De acuerdo con la línea naviera, se aplicará a los embarques destinados a todos los puertos de la Costas Oeste y Este de Sudamérica, Costa Oestes y Este de Centroamérica, además de México y el Caribe.
La línea naviera indicó igualmente que el incremento comprenderá los embarques procedentes de “todos los puertos asiáticos, incluidos Japón, Sudeste Asiático y Bangladesh”. De este modo, la modificación abarcará de manera transversal las principales rutas marítimas entre Asia y Latinoamérica.
La medida no estará restringida a la carga seca contenerizada. Según precisó la línea naviera, el aumento se aplicará a carga dry, refrigerada y fuera de gálibo (OOG)— carga que excede las dimensiones estándar del contenedor—, así como a contenedores vacíos sujetos al pago de flete. Para todas estas categorías, CMA CGM estableció un incremento de US$1.000 por contenedor.
Al comunicar la decisión, la línea naviera explicó que esta se adopta “en un esfuerzo continuo por ofrecer a nuestros clientes un servicio confiable y eficiente”, sin entregar mayores antecedentes respecto de las condiciones de mercado que motivaron específicamente el ajuste.
CMA CGM puntualizó, además, que al flete básico pueden sumarse recargos por otros conceptos. Entre ellos mencionó los relacionados con combustible, los cargos por manipulación en terminal (THC) tanto en origen como en destino y aquellos relacionados con seguridad. Asimismo, advirtió que podrían aplicarse otros recargos locales o asociados a contingencias.
El nuevo incremento se suma a otros ajustes tarifarios que CMA CGM ha implementado durante 2026 a las rutas entre Asia y Latinoamérica. En marzo, por ejemplo, la compañía había anunciado también un aumento de US$1.000 por contenedor desde los puertos asiáticos hacia ambas costas de Sudamérica y Centroamérica, México y el Caribe.
Más recientemente, la línea naviera comunicó otras modificaciones específicas en sus rutas hacia Latinoamericana. Entre ellas figura un recargo de temporada alta para determinados embarques desde Asia hacia la Costa Este de Sudamérica. Estas medidas, sin embargo, corresponden a disposiciones diferentes del aumento general anunciado ahora para los embarques que regirá desde el 15 de octubre (fecha de carga).
Por MundoMaritimo
CMA CGM introducirá en sus rutas este mes a los primeros buques que combustionan GNL
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