Hapag-Lloyd y CMA CGM anunciaron nuevos incrementos de US$1.000 por contenedor en las tarifas de transporte marítimo desde Asia hacia América Latina, previstos para entrar en vigor el 1 de diciembre de 2026. Los ajustes corresponden a iniciativas de aumento general de tarifas (General Rate Increase, GRI), mediante las cuales las líneas navieras buscan elevar los niveles de fletes en determinadas rutas comerciales.
La medida de Hapag-Lloyd contempla embarques desde el Lejano Oriente hacia ambas costas de Sudamérica, la Costa Oeste de México, la Costa Oeste de Centroamérica y el Caribe, incluido Panamá. El incremento será de US$1.000 por contenedor de 20 y 40 pies para carga dry, así como para contenedores refrigerados no operativos (NOR) de 40 pies. En el caso de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, la aplicación comenzará el 20 de diciembre.
De acuerdo con las tarifas publicadas por la naviera, el flete para un contenedor dry de 40 pies desde el Lejano Oriente hacia la Costa Oeste de Sudamérica pasará de US$5.000 a US$6.000, mientras que hacia la Costa Este de Sudamérica aumentará de US$3.100 a US$4.100. Para los destinos del Caribe, incluido Panamá, el valor anunciado subirá de US$7.700 a US$8.700.
Por su parte, CMA CGM informó el 16 de noviembre que aplicará un incremento de US$1.000 por contenedor a partir del 1 de diciembre, considerando la fecha de embarque. La medida comprende todos los puertos asiáticos, incluidos los de Japón, el Sudeste Asiático y Bangladesh, con destino a ambas costas de Sudamérica y Centroamérica, México y el Caribe. El ajuste está dirigido a contratos con una vigencia inferior a 31 días.
A diferencia del alcance de equipos especificado por Hapag-Lloyd, el anuncio de CMA CGM incluye carga dry, refrigerada, fuera de gálibo (OOG) y contenedores vacíos sujetos a cobro. La compañía precisó que, además de los fletes básicos, pueden aplicarse recargos por combustible, seguridad, manipulación en terminales y otros conceptos locales.
Incrementos anunciados para noviembre
Los nuevos ajustes se suman a medidas previamente anunciadas por Hapag-Lloyd para noviembre, particularmente en servicios con origen en la Costa Este de Sudamérica.
La naviera había programado un incremento de US$400 por contenedor estándar para el servicio ´CON’, que conecta la Costa Este de Sudamérica con la Costa Oeste sudamericana, y de US$300 para los servicios GS1 y SEC, dirigidos hacia mercados de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, con vigencia desde el 1 de noviembre.
Posteriormente, Hapag-Lloyd anunció un nuevo GRI de US$1.000 por contenedor estándar a partir del 15 de noviembre para esos tres servicios. El ajuste abarca conexiones desde la Costa Este sudamericana hacia la Costa Oeste de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y Norteamérica, según los destinos atendidos por cada servicio.
¿Cómo funcionan los GRI?
Los GRI son mecanismos comerciales utilizados por las líneas navieras para anunciar incrementos generales de las tarifas de transporte en rutas específicas. Habitualmente, las compañías comunican anticipadamente el monto, la fecha de entrada en vigor, los mercados involucrados y los tipos de contenedores alcanzados.
Su aplicación busca restablecer o elevar los niveles de fletes cuando las navieras consideran que las tarifas vigentes no responden a sus objetivos comerciales, a la evolución de los costos o a las condiciones de oferta y demanda. Estos ajustes se dirigen especialmente al mercado spot y a los contratos de corto plazo, mientras que los acuerdos de largo plazo dependen de sus condiciones contractuales.
Sin embargo, un GRI anunciado no equivale necesariamente a un aumento efectivo de igual magnitud. Su materialización depende de las negociaciones comerciales, la disponibilidad de capacidad y la respuesta de la demanda. En mercados con exceso de oferta de espacio, las navieras pueden enfrentar dificultades para sostener los incrementos anunciados.
Por ello, los GRI constituyen una señal de las intenciones tarifarias de las compañías, pero su efecto real debe evaluarse a partir de la evolución posterior de los fletes efectivamente contratados.
CMA CGM recibe al "CMA CGM Petra", de 8.024 TEUs, que operará entre Asia y la Costa Oeste de América Latina
CMA CGM aumentará en US$1.000 por contenedor las tarifas desde Asia hacia Latinoamérica y el Caribe
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.