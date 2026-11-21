Hapag-Lloyd y CMA CGM anunciaron nuevos incrementos de US$1.000 por contenedor en las tarifas de transporte marítimo desde Asia hacia América Latina, previstos para entrar en vigor el 1 de diciembre de 2026. Los ajustes corresponden a iniciativas de aumento general de tarifas (General Rate Increase, GRI), mediante las cuales las líneas navieras buscan elevar los niveles de fletes en determinadas rutas comerciales.

La medida de Hapag-Lloyd contempla embarques desde el Lejano Oriente hacia ambas costas de Sudamérica, la Costa Oeste de México, la Costa Oeste de Centroamérica y el Caribe, incluido Panamá. El incremento será de US$1.000 por contenedor de 20 y 40 pies para carga dry, así como para contenedores refrigerados no operativos (NOR) de 40 pies. En el caso de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, la aplicación comenzará el 20 de diciembre.

De acuerdo con las tarifas publicadas por la naviera, el flete para un contenedor dry de 40 pies desde el Lejano Oriente hacia la Costa Oeste de Sudamérica pasará de US$5.000 a US$6.000, mientras que hacia la Costa Este de Sudamérica aumentará de US$3.100 a US$4.100. Para los destinos del Caribe, incluido Panamá, el valor anunciado subirá de US$7.700 a US$8.700.

Por su parte, CMA CGM informó el 16 de noviembre que aplicará un incremento de US$1.000 por contenedor a partir del 1 de diciembre, considerando la fecha de embarque. La medida comprende todos los puertos asiáticos, incluidos los de Japón, el Sudeste Asiático y Bangladesh, con destino a ambas costas de Sudamérica y Centroamérica, México y el Caribe. El ajuste está dirigido a contratos con una vigencia inferior a 31 días.

A diferencia del alcance de equipos especificado por Hapag-Lloyd, el anuncio de CMA CGM incluye carga dry, refrigerada, fuera de gálibo (OOG) y contenedores vacíos sujetos a cobro. La compañía precisó que, además de los fletes básicos, pueden aplicarse recargos por combustible, seguridad, manipulación en terminales y otros conceptos locales.

Incrementos anunciados para noviembre

Los nuevos ajustes se suman a medidas previamente anunciadas por Hapag-Lloyd para noviembre, particularmente en servicios con origen en la Costa Este de Sudamérica.

La naviera había programado un incremento de US$400 por contenedor estándar para el servicio ´CON’, que conecta la Costa Este de Sudamérica con la Costa Oeste sudamericana, y de US$300 para los servicios GS1 y SEC, dirigidos hacia mercados de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, con vigencia desde el 1 de noviembre.

Posteriormente, Hapag-Lloyd anunció un nuevo GRI de US$1.000 por contenedor estándar a partir del 15 de noviembre para esos tres servicios. El ajuste abarca conexiones desde la Costa Este sudamericana hacia la Costa Oeste de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y Norteamérica, según los destinos atendidos por cada servicio.

¿Cómo funcionan los GRI?

Los GRI son mecanismos comerciales utilizados por las líneas navieras para anunciar incrementos generales de las tarifas de transporte en rutas específicas. Habitualmente, las compañías comunican anticipadamente el monto, la fecha de entrada en vigor, los mercados involucrados y los tipos de contenedores alcanzados.

Su aplicación busca restablecer o elevar los niveles de fletes cuando las navieras consideran que las tarifas vigentes no responden a sus objetivos comerciales, a la evolución de los costos o a las condiciones de oferta y demanda. Estos ajustes se dirigen especialmente al mercado spot y a los contratos de corto plazo, mientras que los acuerdos de largo plazo dependen de sus condiciones contractuales.

Sin embargo, un GRI anunciado no equivale necesariamente a un aumento efectivo de igual magnitud. Su materialización depende de las negociaciones comerciales, la disponibilidad de capacidad y la respuesta de la demanda. En mercados con exceso de oferta de espacio, las navieras pueden enfrentar dificultades para sostener los incrementos anunciados.

Por ello, los GRI constituyen una señal de las intenciones tarifarias de las compañías, pero su efecto real debe evaluarse a partir de la evolución posterior de los fletes efectivamente contratados.