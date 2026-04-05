De acuerdo con la UNCTAD, el bloqueo de facto del Estrecho de Ormuz está perturbando los flujos de energía y fertilizantes, con impactos medibles en los costos y riesgos crecientes para los sistemas alimentarios, el comercio y las economías vulnerables. Cabe mencionar que por dicha ruta se moviliza cerca de una cuarta parte del petróleo transportado por vía marítima, así como importantes volúmenes de gas natural licuado y fertilizantes. La guerra ha traído como consecuencia que un aumento de los precios del petróleo, mientras que los precios del gas natural se han incrementado considerablemente tanto en Europa como en Asia
Esto es relevante para los fertilizantes porque el gas natural es un insumo clave en la producción de fertilizantes nitrogenados como la urea y el amoníaco. En esa línea, la UNCTAD explica que “a medida que suben los precios del gas, aumentan los costos de producción de fertilizantes, empujando los precios al alza”. Como resultado, dice, los precios de los fertilizantes nitrogenados han subido significativamente, con aumentos menores pero perceptibles en los fertilizantes fosfatados.
Insumo crítico para la producción agrícola
El rol de la región del Estrecho de Ormuz trasciende el ámbito energético, siendo también clave en la producción y comercio de insumos estratégicos como el azufre, esencial para la elaboración de fertilizantes fosfatados. Cerca de un tercio del volumen mundial de fertilizantes transportados por vía marítima transita por esta ruta, lo que refuerza su carácter de nodo crítico para el suministro global. En este contexto, la alta concentración del comercio —con la región aportando el 13% de las exportaciones de nitrógeno y el 9% de los nutrientes fosfatados— incrementa la exposición a disrupciones.
Para los principales países importadores, especialmente en Asia, las interrupciones en los flujos de energía y fertilizantes están estrechamente interrelacionadas. La menor disponibilidad de gas natural y el alza de costos impactan directamente en la producción, oferta y comercio de fertilizantes, presionando al alza los precios, particularmente en los productos nitrogenados.
Este escenario adquiere mayor complejidad en economías dependientes de las importaciones, dice la UNCTAD, donde el acceso a fertilizantes resulta crítico para la producción agrícola y la seguridad alimentaria. “Los países en desarrollo enfrentan limitaciones fiscales, desequilibrios externos y restricciones de financiamiento, reduciendo su capacidad de respuesta ante el encarecimiento de insumos, lo que amenaza directamente los rendimientos agrícolas y la disponibilidad de alimentos”, subraya el organismo.
Suben los costos en todas las cadenas de suministro
La interrupción también está incrementando los costos de transporte y comercio. Las tarifas de flete para los tanqueros han aumentado más del 90% desde finales de febrero. Los precios del búnker casi se han duplicado, mientras que las primas de seguros por riesgo de guerra se han disparado, con algunos aseguradores retirando la cobertura por completo para las naves que operan en el Golfo Pérsico.
Como resultado, la UNCTAD señala que “los propietarios de buques se ven obligados a suspender los tránsitos o a absorber costos de seguro considerablemente más altos, con primas que se multiplican varias veces para cada viaje. Estos mayores costos de transporte y seguro se trasladan a los precios de los fertilizantes y, a su vez, afectan la producción y las exportaciones agrícolas”, puntualizó.
Alza de costos presiona producción y seguridad alimentaria
Los patrones históricos evidencian que los aumentos en los precios de la energía suelen trasladarse a los fertilizantes, cuyo encarecimiento sostenido termina impactando el suministro de alimentos, especialmente cuando los insumos se vuelven menos asequibles para los productores. Este escenario incide directamente en las decisiones de siembra —como la selección de cultivos y la superficie cultivada—, así como en el uso de insumos y los rendimientos, con efectos que se materializan de forma progresiva.
Según la UNCTAD, en las economías en desarrollo, estos impactos se ven amplificados por restricciones estructurales, como altos niveles de endeudamiento, limitado espacio fiscal y mayores costos de financiamiento. En este contexto, el alza de la energía, los fertilizantes y el transporte intensifica la presión sobre las finanzas públicas y los presupuestos familiares, mientras el acceso restringido al crédito reduce la capacidad de los productores para absorber estos incrementos.
Efecto dominó en mercados estratégicos
Por último, la UNCTAD indica que la actual coyuntura evidencia cómo las disrupciones derivadas del conflicto se propagan a través de mercados de commodities altamente interconectados. Energía, fertilizantes y alimentos mantienen una estrecha relación en términos de producción y comercio, por lo que restricciones en uno de estos ámbitos pueden trasladarse rápidamente a los demás, con consecuencias directas en la seguridad alimentaria, el comercio y el desarrollo. “La magnitud de estos impactos estará determinada por la duración de las interrupciones, aunque las tendencias actuales ya anticipan una mayor presión sobre los mercados y las cadenas de suministro globales”, finalizó.
Por MundoMaritimo
Guerra en el Golfo Pérsico sacude al transporte marítimo energético e impulsa la volatilidad de los fletes
Flujos de GLP, nafta y GNL se ven interrumpido debido al cierre del Estrecho de Ormuz
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.