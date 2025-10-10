El gobierno de China impondrá tarifas especiales a los buques de Estados Unidos que atraquen en sus puertos, en respuesta a las medidas anunciadas por Washington para gravar naves vinculadas con China. La medida, comunicada por el Ministerio de Transporte de China, entrará en vigor el 14 de octubre de 2025.

Según el anuncio, las tarifas comenzarán en US$56 por tonelada neta y se incrementarán de forma gradual por tonelada. El Ministerio explicó que la decisión refleja la política estadounidense y sostuvo que estas acciones “violan los principios del comercio internacional y el Acuerdo Marítimo entre Estados Unidos y China”.

Efectos en el comercio marítimo y energético

Los nuevos gravámenes chinos ya han generado repercusiones en el mercado marítimo global. Bloomberg indicó que algunos tanqueros con destino a puertos de China han cancelado sus reservas tras conocerse el anuncio. También se reportaron aumentos en los costos de fletamento de buques que transportan carbón y hierro, debido a la expectativa de mayores gastos operativos.

El impacto podría ser considerable para el transporte de crudo, ya que las tarifas equivalen a unos US$6,2 millones adicionales por recalada para un tanquero con capacidad de dos millones de barriles. Analistas de Fearnley Securities indicaron que la medida “podría generar ineficiencias y presionar al alza las tarifas de flete”.

El mercado de fletes también mostró incrementos, con contratos para las rutas desde Medio Oriente a China que subieron alrededor de 25% tras el anuncio.

Definición de buques sujetos a las tarifas

China considerará como buques estadounidenses a todas las naves operadas o de propiedad de empresas o individuos de Estados Unidos, o aquellas en las que entidades estadounidenses posean directa o indirectamente el 25% o más del capital con derecho a voto o representación en el directorio.

Asimismo, se incluirán los buques construidos en Estados Unidos o que enarbolen su bandera.

Según datos de Clarkson Research Services, Estados Unidos ocupa el puesto 20 a nivel mundial en flota registrada por tonelaje, con 11,7 millones de toneladas de arqueo bruto, frente a las 92 millones de China, el sexto mayor registro.

Contexto bilateral

Los gravámenes estadounidenses que originaron la respuesta china también entrarán en vigor el 14 de octubre, como parte de un plan anunciado en abril que busca estimular la industria naval estadounidense. La disputa añade un nuevo capítulo a las tensiones comerciales entre ambos países y se produce en la antesala de una reunión prevista entre sus líderes para finales de este mes.

Analistas del banco Jefferies señalaron que la nueva estructura de tarifas china podría afectar especialmente a compañías que cotizan en los mercados estadounidenses, donde los fondos de inversión de origen norteamericanos poseen participaciones significativas.

Por MundoMaritimo