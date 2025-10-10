El gobierno de China impondrá tarifas especiales a los buques de Estados Unidos que atraquen en sus puertos, en respuesta a las medidas anunciadas por Washington para gravar naves vinculadas con China. La medida, comunicada por el Ministerio de Transporte de China, entrará en vigor el 14 de octubre de 2025.
Según el anuncio, las tarifas comenzarán en US$56 por tonelada neta y se incrementarán de forma gradual por tonelada. El Ministerio explicó que la decisión refleja la política estadounidense y sostuvo que estas acciones “violan los principios del comercio internacional y el Acuerdo Marítimo entre Estados Unidos y China”.
Efectos en el comercio marítimo y energético
Los nuevos gravámenes chinos ya han generado repercusiones en el mercado marítimo global. Bloomberg indicó que algunos tanqueros con destino a puertos de China han cancelado sus reservas tras conocerse el anuncio. También se reportaron aumentos en los costos de fletamento de buques que transportan carbón y hierro, debido a la expectativa de mayores gastos operativos.
El impacto podría ser considerable para el transporte de crudo, ya que las tarifas equivalen a unos US$6,2 millones adicionales por recalada para un tanquero con capacidad de dos millones de barriles. Analistas de Fearnley Securities indicaron que la medida “podría generar ineficiencias y presionar al alza las tarifas de flete”.
El mercado de fletes también mostró incrementos, con contratos para las rutas desde Medio Oriente a China que subieron alrededor de 25% tras el anuncio.
Definición de buques sujetos a las tarifas
China considerará como buques estadounidenses a todas las naves operadas o de propiedad de empresas o individuos de Estados Unidos, o aquellas en las que entidades estadounidenses posean directa o indirectamente el 25% o más del capital con derecho a voto o representación en el directorio.
Asimismo, se incluirán los buques construidos en Estados Unidos o que enarbolen su bandera.
Según datos de Clarkson Research Services, Estados Unidos ocupa el puesto 20 a nivel mundial en flota registrada por tonelaje, con 11,7 millones de toneladas de arqueo bruto, frente a las 92 millones de China, el sexto mayor registro.
Contexto bilateral
Los gravámenes estadounidenses que originaron la respuesta china también entrarán en vigor el 14 de octubre, como parte de un plan anunciado en abril que busca estimular la industria naval estadounidense. La disputa añade un nuevo capítulo a las tensiones comerciales entre ambos países y se produce en la antesala de una reunión prevista entre sus líderes para finales de este mes.
Analistas del banco Jefferies señalaron que la nueva estructura de tarifas china podría afectar especialmente a compañías que cotizan en los mercados estadounidenses, donde los fondos de inversión de origen norteamericanos poseen participaciones significativas.
Por MundoMaritimo
HMM confirma que no aplicará recargos a causa de gravámenes que impondrá EE. UU. a buques vinculados con China
Maersk no introducirá recargos asociados a gravámenes de EE. UU. a recaladas de naves de propiedad o construcción china
3713 compañías registradas, 50 países, 78 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.