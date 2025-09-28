A menos de tres semanas de que entre en vigor el nuevo gravamen estadounidense a los buques vinculados con China, las principales líneas navieras se esfuerzan para evitar o absorber el costo adicional antes de trasladarlo a los clientes. El ajuste más visible ocurre en la asignación de flota, con una disminución en la participación de embarcaciones construidas en China en las rutas del Transpacífico.
Según Sea-Intelligence, en el comercio Asia–Costa Oeste de EE. UU. la cuota de buques de origen chino bajó desde un rango de 25-30% en el primer semestre de 2025 a entre 20-25% en las últimas semanas. Una tendencia similar, aunque menos marcada, se observa hacia la Costa Este. En contraste, en la ruta Transatlántico no se aprecian aún cambios relevantes.
La medida, anunciada en abril por el presidente estadounidense Donald Trump, busca reactivar la industria naval de EE. UU. y comenzará a aplicarse el 14 de octubre. Implicará tarifas por itinerario, calculadas en base al volumen de carga, con un impacto mayor sobre naves de propiedad china.
Las Líneas navieras han reaccionados con distintas estrategias. Cosco Shipping Lines, aseguró que mantendrá la “operación estable” de sus servicios hacia EE. UU., aunque reconoció que la medida traerá desafíos: “Mientras las tarifas portuarias puedan traer algunos retos a nuestra operación, seguimos confiados en nuestra red de rutas hacia EE. UU.”, indicó la naviera el 16 de septiembre.
En tanto, CMA CGM confirmó que no planea aplicar recargos inmediatos: “Gracias a los ajustes de flota y operaciones que ya estamos implementando, esperamos mantener la cobertura de todos los puertos estadounidenses programados y minimizar los impactos de los próximos gravámenes”.
Los analistas de HSBC estiman que Cosco Shipping y OOCL podrían enfrentar costos superiores a US$2.100 millones en 2026. Para amortiguar el golpe, las alianzas navieras estudian desplegar buques no construidos en China o redirigir cargas a través de hubs de transbordo en Canadá, México o el Caribe.
En paralelo, Seaspan, uno de los mayores armadores de portacontenedores, optó por una solución estructural: trasladará su base central de Hong Kong a Singapur y cambiará el registro de abanderamiento de alrededor de 100 buques, evitando así el cobro de los gravámenes.
En tanto, las líneas navieras no chinas enfrentan un escenario menos complejo, ya que cuentan con suficientes buques construidos fuera de China para reconfigurar sus redes y esquivar el nuevo gravamen. Actualmente, 71% de la capacidad global de contenedores corresponde a naves no construidas en China, de acuerdo con HSBC.
Ajustes en el frente financiero
El impacto de la medida estadounidense también resuena en el ámbito financiero. Según Bloomberg, al menos dos grandes bancos chinos, a través de sus filiales de leasing, discuten con el organismo regulador del país asiático, la posibilidad de convertir contratos de leasing de buques en hipotecas marítimas. La iniciativa busca blindar a las entidades frente a los nuevos riesgos que introducen los gravámenes de que aplicará EE. UU. a partir de octubre
En un esquema de leasing, las compañías financieras son propietarias de los buques y los arriendan a operadores mediante contratos de largo plazo, generalmente de una década. Transformar estos acuerdos en hipotecas, más cortas y con mayor traspaso de riesgo al operador, sería un cambio inusual para el sistema bancario chino, dado que implicaría asumir activos considerados de alta exposición.
La propuesta aún está en estudio en la Administración Nacional de Regulación Financiera (NFRA), pero refleja la magnitud de la preocupación en Beijing por las repercusiones de los gravámenes. En 2024, las firmas de leasing chinas mantenían activos navieros valorados en US$99.300 millones, equivalentes a entre 10% y 40% de sus negocios, según datos de Clarkson Research y S&P Global.
Los expertos advierten que, de prosperar, la medida trasladaría riesgos crediticios a los bancos, que en caso de incumplimiento deberían afrontar procesos judiciales prolongados para recuperar sus préstamos. Otras alternativas en análisis incluyen segmentar flotas, hipotecando solo las naves que recalan en EE. UU. y manteniendo en leasing las que operan en otras rutas.
Por MundoMaritimo
