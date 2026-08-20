China está dando un nuevo paso en el desarrollo comercial de las rutas marítimas del Ártico con el establecimiento de un servicio regular de carga entre Asia y Europa a través de la Ruta Marítima del Norte (Northern Sea Route, NSR), la cual se extiende a lo largo de la costa septentrional de Rusia y permite reducir significativamente las distancias respecto de las rutas tradicionales.
La iniciativa es desarrollada por la línea naviera china Sea Legend Shipping mediante su servicio ‘China-Europe Arctic Express’, que conecta Ningbo-Zhoushan con Felixstowe, Reino Unido. Durante la temporada 2026, el operador programó ocho itinerarios entre agosto y octubre, aprovechando el período de mayor navegabilidad de las aguas árticas.
El primero de esta temporada está programado con un tránsito de aproximadamente 21 días entre Ningbo y Felixstowe. El servicio había sido probado en 2025, cuando un portacontenedores completó la conexión entre ambos puertos en alrededor de 20 días.
Una alternativa frente a las rutas tradicionales
La principal ventaja de la NSR es la reducción de distancia entre el norte de Asia y Europa. El tránsito puede realizarse en alrededor de 20 días, frente a tiempos considerablemente mayores a través del Canal de Suez o mediante el desvío por el Cabo de Buena Esperanza.
Este factor adquiere especial relevancia en un escenario en que las cadenas marítimas han estado expuestas a disrupciones en vías marítimas estratégicas como Mar Rojo/Suez, junto con mayores costos de combustible y riesgos geopolíticos. WSJ destaca precisamente que la combinación de tensiones internacionales y factores económicos está aumentando el atractivo comercial del corredor ártico.
El servicio no se limita además al Reino Unido. La red anunciada contempla conexiones hacia puertos europeos como Róterdam, Hamburgo y Gdynia, ampliando el alcance del corredor una vez superado el tramo ártico.
El Ártico todavía presenta importantes limitaciones
Pese a las ventajas en distancia y tiempo, la Ruta Marítima del Norte está lejos de constituirse en un sustituto de Suez para el transporte marítimo Asia-Europa. Su utilización continúa siendo fundamentalmente estacional, debido a las condiciones del hielo, y las operaciones enfrentan mayores exigencias de navegación, seguros y eventualmente asistencia de rompehielos. Las condiciones meteorológicas también pueden alterar significativamente los itinerarios, reduciendo parte de la ventaja que ofrece la menor distancia.
A ello se agrega un factor geopolítico relevante: gran parte de la ruta se encuentra bajo administración rusa, por lo que los operadores necesitan coordinación y autorizaciones de Rusia para efectuar los tránsitos. Esto introduce consideraciones adicionales relacionadas con las sanciones internacionales y las relaciones entre China, Rusia, Europa y Estados Unidos
De hecho, algunos de los principales actores del transporte marítimo mantienen una posición cautelosa respecto del potencial comercial del Ártico. Expertos citados recientemente advierten que la imprevisibilidad de las condiciones de navegación, los riesgos ambientales y geopolíticos y la limitada ventana operacional dificultan todavía su utilización a gran escala.
China busca diversificar sus corredores marítimos
Para China, el desarrollo de la ruta tiene además una dimensión estratégica. Una conexión marítima viable a través del Ártico permitiría diversificar sus accesos hacia Europa y reducir parcialmente su exposición a chokepoints y corredores sujetos a disrupciones.
La actividad marítima en la NSR ya muestra señales de mayor utilización en otros segmentos. Rusia, por ejemplo, ha incrementado durante 2026 sus exportaciones de petróleo hacia Asia utilizando esta vía.
Sin embargo, el volumen movilizado por el Ártico continúa siendo marginal frente al tránsito por las grandes rutas marítimas globales. Más que reemplazar a Suez en el corto plazo, la puesta en marcha de servicios programados muestra cómo las disrupciones geopolíticas, los costos del transporte y los cambios en las condiciones de navegación están impulsando a navieras y a propietarios de carga a evaluar rutas marítimas que hasta hace pocos años tenían un papel secundario en las cadenas logísticas internacionales.
Por MundoMaritimo
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