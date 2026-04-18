El Noveno informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, advierte que el desarrollo de infraestructuras sostenibles, resilientes e inclusivas en la región presenta avances “parciales, si bien insuficientes”, y anticipa como uno de los principales desafíos la débil articulación multimodal de los sistemas de transporte, en un contexto marcado además por limitaciones de información y persistentes brechas territoriales.
En el ámbito marítimo, clave para el comercio internacional, se observa una recuperación relevante. El tráfico portuario de contenedores —que moviliza “cerca del 80% del comercio mundial de bienes en términos de volumen”— aumentó desde 53 millones de TEUs en 2020 a 60 millones en 2021, estabilizándose en 59 millones en 2023. Asimismo, el volumen de bienes movilizados por vía marítima repuntó hasta aproximadamente 2 millones de toneladas métricas en 2023, acercándose a niveles prepandemia.
El transporte de carga ha experimentado un crecimiento moderado, pasando de 5,1 a 5,4 billones de toneladas-kilómetro entre 2019 y 2022, con un claro predominio del transporte vial. Sin embargo, el informe subraya que el transporte aéreo, pese a su expansión, “mantiene un peso marginal” en el total movilizado.
En materia de transporte de pasajeros, el informe señala que, tras la fuerte caída provocada por la pandemia del Covid -19, el movimiento de pasajeros ha mostrado una recuperación progresiva, alcanzando los 3,8 billones de pasajeros-kilómetro en 2022, aunque “todavía por debajo de los niveles anteriores” al COVID-19. En contraste, el transporte aéreo ya supera los registros de 2019 en todas las subregiones, evidenciando una reactivación más dinámica en este segmento.
No obstante, estos avances conviven con importantes desigualdades estructurales. Las disparidades en la infraestructura vial son particularmente evidentes: mientras algunos países superan el 90% de pavimentación, otros apenas alcanzan el 20%. Esta brecha se profundiza en zonas rurales, donde el acceso a caminos transitables todo el año sigue siendo limitado. En Paraguay rural, por ejemplo, “el 58% de la población no tiene acceso a una carretera transitable todo el año a menos de 2 kilómetros de su hogar”, cifra que asciende al 63% en Perú.
Falta de articulación multimodal
Más allá de los indicadores específicos, el informe identifica un problema sistémico: la falta de articulación entre los distintos modos de transporte. Según la CEPAL, la región presenta “una escasa articulación multimodal y una fragmentación de los sistemas de transporte”, lo que reduce la eficiencia logística, encarece el comercio y limita tanto la integración regional como el desarrollo de cadenas de valor más resilientes.
Frente a este diagnóstico, se destacan iniciativas orientadas a revertir estas limitaciones, como el programa Rutas de Integración Sudamericana impulsado por Brasil, que busca fortalecer corredores logísticos mediante la integración de infraestructura vial, ferroviaria, fluvial y portuaria. Este tipo de estrategias incorpora criterios de resiliencia climática, continuidad operativa y coordinación transfronteriza, con el objetivo de “reducir costos logísticos, mejorar la conectividad territorial y fortalecer la integración productiva regional”.
En conjunto, la CEPAL concluye que avanzar hacia una infraestructura de transporte más integrada, sostenible y resiliente no solo es clave para mejorar la competitividad, sino también para generar beneficios económicos, sociales y ambientales de largo plazo, consolidándose como un pilar fundamental para el cumplimiento de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe.
Por MundoMaritimo
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