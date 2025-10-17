La especialización en atención de siniestros marítimos de manera independiente y con la experiencia que le dan 55 años de vida, es lo que diferencia y posiciona a la compañía familiar de tradición escocesa Cave y Cía. como el gran referente de la industria de seguros para el sector marítimo portuario en Chile. Este prestigio le permitió convocar a más de 100 selectos invitados de la industria tanto en el Reino Unido como en Chile, para celebrar su nuevo aniversario.
Desde sus inicios en Valparaíso, Cave y Cía. ha sido protagonista en la industria de los seguros marítimos, en la que, desde el 1 de octubre de 1970, opera como corresponsal exclusivo de Clubes de P&I y otros seguros relacionados, asistiendo y asesorando a los aseguradores y a sus asegurados en la gestión de siniestros en Chile o con efectos en Chile.
Desde la compañía destacaron que celebran 55 años posicionándose como líder del rubro, y demostrando excelencia en un trabajo basado en los valores familiares del servicio, transparencia, eficiencia, y una total independencia, sin conexión comercial con eventuales asegurados ni con quienes le prestan asesoría.
“Estamos muy orgullosos de llegar a los 55 años de vida con gran credibilidad y una impecable trayectoria, siempre atentos a las nuevas dinámicas de la industria, incluyendo el actual impacto de la digitalización y de los cambios geopolíticos que van afectando a nuestros clientes y a la industria, en general”, señaló Andrew Cave, CEO de Cave Group y Managing Director de Cave y Cía.
Celebración en el Reino Unido y en Chile
Considerando que sus clientes y stakeholders se encuentran tanto en Chile como en el extranjero, este aniversario se conmemoró tanto en el Reino Unido como en Chile. “Quisimos celebrar este importante aniversario en nuestro país y en Londres, que es donde están la mayoría de las compañías con las que se relaciona nuestro quehacer. Estamos muy agradecidos y honrados de haber contado con la asistencia de la mayoría de ellos”, afirmó Andrew Cave.
El primer evento aniversario del año en Londres tuvo lugar en el White Chapel Building, y fue un hecho inédito para Cave y Cía, ya que fue la primera vez que la compañía celebra junto a la asistencia de ejecutivos de Clubs de P&I, abogados y corredores de seguros, entre otros, a quienes agradeció la confianza depositada a lo largo de estos años. “De esta manera, se pudo festejar el orgullo de ser corresponsales líderes en Chile de manera presencial con ejecutivos y amigos de la industria en su tierra, para hacer valer el servicio personalizado que caracteriza a la firma”, destacaron desde Cave y Cía.
En tanto, los socios y gerentes Andrew y Ruth Cave organizaron un evento en el Sheraton Miramar de Viña del Mar que contó con la presencia de más de 100 asistentes, entre asociados, clientes, y profesionales del ámbito marítimo. “Ha sido un largo camino recorrido en estos 55 años desde que nuestro padre inició la compañía en Valparaíso, luego de haber sido gerente de una agencia naviera local. Su legado en nuestra empresa familiar se mantiene fuerte, viéndose reflejado en relaciones profesionales y personales de respeto, confianza y colaboración que tenemos con nuestros clientes y relacionados, y esto se refleja en el acompañamiento y el excelente feedback que nos dan en esta importante celebración”, comentó Ruth Cave, Deputy Managing Director de Cave y Cía.
Compromiso exclusivo con P&I
Desde sus orígenes, la compañía demostró un compromiso exclusivo con P&I, ofreciendo respuesta a las emergencias que se presentaran. Siete años después de su creación, en 1977, la esposa del fundador, la también escocesa Lee Cave (de apellido original Cunningham), se unió a la compañía que pasó a llamarse Gordon F. Cave & Cía. Ltda.
En 1991, con la muerte de Gordon F. Cave, pasó a denominarse Cave & Cía. Ltda., formando desde 2003 parte de Cave Group, conglomerado perteneciente a la misma familia Cave que agrupa diferentes especializaciones de empresas hermanas que se desarrollan y trabajan sobre la base de los mismos valores: Cave Liquidadores de Seguros, Cave Traducciones e Idiomas y eClaims.
