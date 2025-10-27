Cave y Cía. conmemoró sus 55 años de trayectoria reafirmando su papel como referente en el mercado de seguros marítimos en Chile. Fundada en 1970 por el escocés Gordon F. Cave, la compañía ha consolidado una reputación basada en la independencia, transparencia, eficiencia y experiencia, prestando servicios especializados a aseguradores y operadores del transporte internacional.
Basada en Chile y con raíces escocesas, Cave y Cía. representa a Clubes de Protección e Indemnización (P&I) y otros seguros asociados, brindando asistencia y asesoría en la gestión de siniestros tanto en territorio nacional como en casos con efectos en Chile. A lo largo de su historia, la firma ha desarrollado un trabajo técnico de excelencia en prevención de pérdidas, gestión de reclamos y acciones de recupero, abarcando seguros de Responsabilidad Marítima (P&I), Casco y Maquinaria (H&M), Through Transport (TT), Seguros para Intermediarios del Transporte (E&O) y servicios de prevención de pérdida.
En el marco del aniversario, la compañía celebró con dos eventos emblemáticos: el primero en el White Chapel Building de Londres, reuniendo a clientes y socios internacionales, y el segundo en el Hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar, donde compartieron -sumando ambos- con más de 200 profesionales.
Andrew Cave, CEO de Cave Group y Managing Director de Cave y Cía., señaló a MundoMaritimo que alcanzar 55 años como empresa familiar “es todo un logro en los tiempos actuales”. Subrayó además que se trata de la primera generación posterior a los fundadores que continúa al mando de la compañía. “La hemos hecho crecer, y eso es motivo de orgullo y satisfacción”, señaló.
Evolución del mercado y adaptación tecnológica
Durante estas cinco décadas, el sector de los seguros marítimos y los clubes de P&I ha experimentado profundas transformaciones. Andrew Cave identifica dos hitos centrales: la creciente profesionalización de los clubes y su modernización tecnológica. “Hoy se han incorporado más profesionales, no solo de habla inglesa, y se han puesto al día en materia de digitalización. Eso ha sido muy positivo para el sector”, apuntó.
Cave y Cía. no ha permanecido ajena a estos cambios. Desde su llegada a la dirección, Andrew Cave impulsó un proceso de modernización enfocado en anticiparse a las necesidades de los clientes. “Nos propusimos actualizar la empresa tecnológicamente de la mejor manera posible, sin perder nuestro sello distintivo. No vivimos en una torre de marfil: debemos salir a buscar soluciones afuera y estar preparados antes de que los clientes lo soliciten”, explicó.
Paralelamente, Andrew Cave destaca que la compañía mantiene una cultura de colaboración interna, lo que ha sido un pilar de su éxito. “La cooperación entre los miembros del equipo ha sido fundamental para responder siempre de manera excelente y oportuna”, afirmó.
Puente entre dos mundos
Según el ejecutivo, el mercado chileno presenta particularidades. En esa línea, explica que los seguros P&I aún resultan lejanos para muchos actores locales, tanto por diferencias culturales como normativas. “En Chile, el mercado de P&I es pequeño y desafiante. Nosotros actuamos como un puente entre dos mundos, acercando a los aseguradores internacionales al contexto local”, señaló.
En este proceso, explica que la creación de Cave Liquidadores de Seguros y e-claims ha sido clave para fortalecer la oferta y responder con mayor agilidad a las necesidades de aseguradoras y clientes.
Compromiso con la industria y su equipo humano
Durante los eventos de conmemoración del aniversario, Andrew Cave transmitió un mensaje de agradecimiento y renovación de compromisos. “Quisimos agradecer la confianza que la industria local ha depositado en nosotros y reafirmar que seguiremos trabajando por sus intereses de la mejor manera posible, con el mismo sello que hemos replicado en todas nuestras empresas”, expresó.
Finalmente, el ejecutivo destacó el valor del equipo que da vida a la organización. “Contamos con personas comprometidas, serias y profesionales, que comparten nuestra manera de hacer las cosas. Este sello también lo vemos reflejado en nuestros colaboradores externos, como abogados, inspectores y expertos técnicos”, concluyó.
Por MundoMaritimo
