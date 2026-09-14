Colombia ha recuperado protagonismo en el transporte marítimo del carbón, respaldada por una mayor diversificación de los destinos de sus exportaciones y de crecientes itinerarios de larga distancia. De acuerdo con un análisis de BRS Dry Bulk, los embarques colombianos aumentaron alrededor de 9% interanual entre enero y agosto de 2026, pese a las disrupciones que afectaron su cadena logística durante agosto.
Este cambio en los patrones comerciales está favoreciendo especialmente la demanda de tonelada-milla. Según datos de AXSMarine citados por BRS Dry Bulk, Países Bajos fue el principal destino del carbón colombiano durante 2026, concentrando aproximadamente 11% de los embarques, seguido por Corea del Sur (10%), Chile (9%) y Brasil y México, ambos con cerca de 8%.
“Esta distribución geográfica más amplia ha reforzado el papel de Colombia como proveedor flexible de la cuenca del Atlántico, al tiempo que respalda oportunidades de empleo de mayor distancia para los buques graneleros”, destacó la consultora.
El efecto ha sido particularmente favorable para los Capesize, que representaron cerca del 34% de las exportaciones, seguidos por los Kamsarmax (22%) y Ultramax (16%). Entre enero y agosto, la ruta C8 —itinerario ida y vuelta Gibraltar/Hamburgo— registró una tarifa promedio de US$38.254/día, mientras que la C9 FH—Continente/Mediterráneo hacia China/Japón— promedió aproximadamente US$63.718/día.
Crecientes embarques a Asia
Los embarques de Puerto Bolívar— terminal carbonífero de Cerrejón, ubicado en La Guajira— hacia el noreste asiático comprenden entre 9.100 y 9.450 millas náuticas, frente a unas 4.360 millas hacia Róterdam y entre 5.875 y 5.900 millas hacia el Mediterráneo oriental. “La creciente exposición a destinos asiáticos genera una demanda de tonelada-milla sustancialmente mayor, proporcionando apoyo adicional a los segmentos Panamax y Capesize”, explica BRS Dry Bulk.
Disrupciones logísticas y congestión
El panorama, sin embargo, mantiene importantes riesgos operacionales. El 13 de agosto, una explosión dañó parte de la vía férrea de 150 kilómetros que conecta la mina Cerrejón con Puerto Bolívar, obligando a suspender temporalmente las operaciones ferroviarias. Días antes, un fuerte terremoto había afectado algunas zonas del país, aunque sin generar interrupciones materiales en las operaciones mineras o la infraestructura exportadora.
Pese a estos episodios, la demanda de tonelada-milla asociada al carbón colombiano aumentó aproximadamente 55% interanual durante agosto. La congestión portuaria, en cambio, se incrementó y los tiempos promedio de espera alcanzaron unos 14,5 días al cierre del mes, frente a 9,6 días en igual periodo de 2025, situación que podría restringir la disponibilidad efectiva de buques.
A ello se suma un posible cambio en la política comercial. El nuevo gobierno prepara el levantamiento de la prohibición de exportar carbón térmico a Israel, mediante un proyecto de decreto que propone derogar las restricciones introducidas entre 2024 y 2025. Israel había generado alrededor de US$447 millones en ingresos por exportaciones colombianas de carbón en 2023.
Los embarques hacia ese mercado cayeron desde unos 4,9 millones de toneladas en 2023 hasta 824.000 toneladas en 2025, mientras que durante 2026 no se han registrado nuevos embarques. Para BRS Dry Bulk, la eventual reapertura podría aportar demanda adicional de tonelada-milla en el Atlántico y nuevas oportunidades para graneleros medianos y grandes.
A más largo plazo, al Federación Nacional de Productores de Carbón de Colombia (Fenalcarbon) proyecta que la producción colombiana podría recuperarse hasta unos 90 millones de toneladas anuales hacia 2030, desde aproximadamente 53 millones en 2026, siempre que se implementen reformas tributarias, logísticas y regulatorias. Considerando que entre 90% y 95% de la producción del país se destina a exportación, una recuperación sostenida ampliaría significativamente la base de carga disponible para el mercado marítimo.
Por MundoMaritimo
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