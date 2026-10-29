Brasil se encuentra entre los países mejor posicionados para incrementar su participación en las importaciones de mineral de hierro de India, ante las perspectivas de expansión de su industria siderúrgica hacia 2047. Así lo señala un análisis de Drewry que examina las consecuencias de la nueva política siderúrgica india sobre el transporte marítimo de commodities y la demanda de graneles sólidos.

Según la consultora, Brasil presenta condiciones favorables para ampliar su presencia en ese mercado a medida que aumenten los requerimientos de mineral de hierro de mayor ley. En particular, Drewry sostiene que “Brasil parece estar bien posicionado para aumentar su participación en las importaciones de mineral de hierro de India”, en un escenario de creciente dependencia del abastecimiento externo.

Esta perspectiva, lo anterior se relaciona con la transformación que experimenta el mercado indio de mineral de hierro. Las exportaciones del país disminuyeron desde 52 millones de toneladas en 2020 a 27 millones en 2025, mientras que sus importaciones superaron los 12 millones de toneladas. De acuerdo con Drewry, este cambio ya comenzaba a favorecer las importaciones de larga distancia desde Brasil y a incrementar la participación de los buques Capesize en el abastecimiento de India.

El escenario podría adquirir mayor dimensión con la implementación de la Política Nacional del Acero, denominada Vision 2047, cuyo borrador fue presentado a consulta pública el 10 de octubre de 2026. La iniciativa contempla elevar la capacidad siderúrgica india desde los actuales 220 millones de toneladas hasta 604 millones en 2047, mientras que la producción de acero bruto alcanzaría 531 millones de toneladas, frente a los 164 millones registrados en 2025.

Para sostener esta expansión, el gobierno indio proyecta una demanda anual de 772 millones de toneladas de mineral de hierro, junto con 236 millones de toneladas de carbón coquizable y 123 millones de toneladas de chatarra.

Aunque India dispone de importantes reservas minerales, Drewry advierte sobre las dificultades para incrementar suficientemente su producción. En el ejercicio fiscal 2024-2025, el país alcanzó un récord de 289 millones de toneladas de mineral de hierro, frente a los 204 millones registrados en 2020-2021.

Incluso bajo un escenario optimista, en el que la extracción nacional aumentara hasta 550-600 millones de toneladas en 2047, persistiría un déficit de entre 170 y 220 millones de toneladas anuales. En esas condiciones, las importaciones podrían aproximarse a 200 millones de toneladas por año, convirtiendo a India en uno de los principales mercados receptores de mineral de hierro del mundo.

Para el transporte marítimo, la procedencia de esos volúmenes constituye un factor determinante. Además de Brasil, Drewry identifica a Guinea, mediante el proyecto Simandou, y potencialmente a África Central como proveedores relevantes para el mercado indio.

En este contexto, la consultora estima que “las importaciones de larga distancia desde Brasil, Guinea y potencialmente África Central probablemente impulsarán la demanda medida en toneladas-milla más que los cargamentos australianos”. Añade que este comportamiento fortalecería la utilización de los buques Capesize y aumentaría la demanda de naves en el mercado.

El análisis también considera las necesidades de carbón coquizable. Drewry proyecta que las importaciones indias de este producto aumentarán desde 68,6 millones de toneladas en 2025 hasta 80,3 millones en 2031. Hacia 2047, podrían alcanzar entre 190 y 210 millones de toneladas anuales, dependiendo del grado de abastecimiento nacional.

Finalmente, Drewry señala que, si India cumple los objetivos establecidos en su política siderúrgica, podría convertirse en la principal fuente de crecimiento adicional de la demanda marítima de materias primas para la fabricación de acero, con repercusiones de largo plazo para el mercado mundial de graneles sólidos.

Por MundoMaritimo