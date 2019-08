Respecto a la controversia tarifaria que se ha generado entre la Administradora de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) y el Puerto de Arica, el gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Javier Hinojosa afirmó que se requiere que ambas partes se reúnan lo antes posible. “El hecho de que no haya una relación armónica, siempre da lugar a incertidumbres. Todas estas dudas generan molestias que el empresario prefiere evitarlas. Lo que debería suceder es que se converse pronto”, enfatizó.

Sobre un posible impacto en el Tratado de 1904, el líder gremial dijo que, si bien no es experto en la materia, a su juicio no tiene impacto. “Lo que dice el artículo 6 y 7 del Tratado de 1904 es que reconoce, a favor de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito. Esto se estaría cumpliendo y el almacenaje de 365 días y 60 días para la importación y exportación respectiva, también se está dando. De igual manera, el tránsito de los camiones bolivianos para recoger la carga boliviana. Pero por ahí hay un aspecto técnico que no me haya percatado”, recalcó.

En cuanto a los pagos que debe efectuar el importador boliviano para movilizar su carga, Hinojosa detalló que “la ASP-B factura al importador boliviano, un monto superior al que paga por el uso del puerto. Los datos de tarifas de cobranza tanto del TPA como de la ASP-B son de conocimiento público. Por ejemplo, la unidad de carga que se mueve más por Arica, es el contenedor de 20 pies. Por este contenedor TPA cobra a ASP-B, US$31,24. Por el mismo servicio, sin agregar ningún otro valor, la ASP-B cobra al importador boliviano US$119,92”.

Y añadió que “al importador chileno y peruano, que son usuarios menores del puerto de Arica, el puerto vende ese mismo servicio en US$62, como tarifa pública. Hay un cobro mayor que nos hace ASP-B de casi el triple”, según consignó El Deber.

Condiciones del puerto de Arica

Respecto a las condiciones que ofrece puerto de Arica para el comercio exterior boliviano, el gerente de Caneb, aseguró que “tiene características muy interesantes. Ha hecho varias inversiones importantes, como short tenses que impiden el movimiento de la nave. Otras inversiones en sus sistemas operativos lo hacen competitivo. Entre los problemas, es que, por su ubicación geográfica, tiene marejadas que representan dificultades de servicios”.

En cuanto a este último punto destacó que “este puerto va a dragar uno de sus lugares de embarque, lo que va a permitir la llegada de buques directos desde Asia, que permitirá una competitividad mayor. Si quieren nuestra carga, deben ofrecer condiciones apropiadas”.

Hinojosa sostuvo que los mayores inconvenientes en el puerto de Arica se generan en las importaciones. “Es muy notable que un contenedor que es importado hacia Chile o Perú, en el puerto se queda no más de dos días. Mientras que el contenedor que traemos a Bolivia se queda hasta 12 días. Eso es demasiado costoso”, aseguró.

En ese sentido, el representante gremial dijo que eso ocurre “por problemas de administración, de carga, de papeles, o que el proceso del manejo de ASP-B no sea el más eficaz. Hay servicios que ofrecen los puertos en todo el mundo, que podrían significar hasta costo cero si se lo sabe utilizar. La eficiencia es menor costo y es calidad”.

Alternativas portuarias

Ante la situación ocurrida con las tarifas en el puerto de Arica, el empresario boliviano dijo que se requiere de alternativas para movilizar la carga “de acuerdo con la conveniencia del importador-exportador, con el destino de esa carga y también, con los precios que se puedan obtener. Hay puertos que tienen especialidades, hay puertos multipropósitos y otros puertos que son estrictamente graneleros hay otros que son de minerales”.

Consultado en general, por ineficiencias en la prestación de los servicios portuarios que utilizan los representados de su gremio, Hinojosa señaló que “ningún agente que participa en ese corredor debería incluir ineficiencias en el proceso (…). Puede ser el transporte, las instituciones de control aduanero o intermediarios como ASP-B; o el proceso no muy claro del mismo productor-exportador. Por eso es que, en la perspectiva de tener una economía sana, nuestro comercio exterior también tiene que ser sano, tener claridad en la eficiencia de sus precios y de sus costos; y no debemos perder tiempo”, explicó.

Dentro de los terminales alternativos a Arica, una de los que se perfila en Bolivia es el proyecto de Puerto Busch, en el cual Caneb tiene expectativas muy altas. “Estamos realmente esperanzados en que este proyecto se desarrolle bien y llegue a un buen puerto”, puntualizó.

Por MundoMaritimo