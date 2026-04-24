El Canal de Panamá informó un incremento en el número de tránsitos y en el tonelaje movilizado durante el primer semestre del año fiscal 2026, junto con un aumento en la demanda por su sistema de reservas. La información fue presentada durante una actualización al mercado organizada por la entidad, moderada por Anna Milne, con la participación del administrador del Canal, Ricaurte Vásquez; la subadministradora, Ilya Espino de Marotta; y el vicepresidente de Finanzas, Víctor Vial.

Durante el periodo comprendido entre octubre de 2025 y marzo de 2026, la vía registró 6.288 tránsitos, lo que representa un aumento interanual de 224 operaciones. En el mismo lapso se movilizaron 254 millones de toneladas CP/SUAB, cifra superior en aproximadamente 5% respecto a los 243 millones del periodo anterior.

En los últimos meses se han observado promedios diarios de 34 buques en enero y 37 en marzo, además de jornadas en que se superaron los 40 tránsitos.

El administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, comentó que “en medio de todas las complicaciones geopolíticas que se dan en el mundo, los cambios y diversos factores asociados al comercio internacional, el Canal de Panamá permanece abierto y confiable y, especialmente en este momento con los niveles de agua en un nivel óptimo, estamos dando cabida a un volumen de tráfico cada vez mayor”.

El administrador indicó también que “hay un fuerte desempeño proveniente de los contenedores y del gas licuado de petróleo. Los productos energéticos están adquiriendo un papel importante en los volúmenes que estamos manejando”.

En relación con el sistema de reservas, la entidad explicó que la mayoría de los buques programa su tránsito con antelación, lo que permite evitar la formación de filas y otorga previsibilidad a los usuarios. Entre los mecanismos disponibles se incluyen la Asignación de Cupos a Largo Plazo y el sistema 1a para buques de gas natural licuado.

Para naves sin reserva previa, se mantienen opciones como reservas de última hora y subastas, con entre tres y cinco cupos diarios. Según explicó Víctor Vial, algunas subastas han superado el millón de dólares, en un contexto de mayor demanda.

Antes del conflicto en Medio Oriente, el valor promedio de estas subastas se situaba entre US$135.000 y US$140.000, mientras que entre marzo y abril aumentó hasta aproximadamente US$385.000. Estas subastas se realizan en franjas horarias específicas sin afectar el orden de tránsito ni a los buques con reservas confirmadas.

En cuanto a la disponibilidad hídrica, la subadministradora Ilya Espino de Marotta indicó que se han adoptado medidas preventivas ante la posibilidad de un evento de El Niño. Asimismo, señaló que los lagos Gatún y Alhajuela se mantienen en niveles máximos debido a lluvias registradas durante la estación seca.

“No prevemos nada significativo de aquí a diciembre, pero seguimos vigilando, y queremos mantener los lagos al nivel más alto posible para la próxima estación seca”, finalizó Espino de Marotta.

Por MundoMaritimo