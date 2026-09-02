El Canal de Panamá presentó ante el Consejo de Gabinete el proyecto de presupuesto correspondiente al año fiscal 2027, que contempla ingresos por US$5.555 millones y aportes directos al Tesoro Nacional por US$3.608 millones.

La propuesta considera como base una proyección de 10.750 tránsitos de buques de alto calado y 457,3 millones de toneladas CP/SUAB. Entre sus supuestos se incluye un escenario de condiciones hídricas complejas, con la posibilidad de un fenómeno de El Niño fuerte, junto con medidas operativas destinadas a optimizar la gestión del recurso hídrico.

Aportes al Estado

Los aportes directos al Tesoro Nacional previstos para el año fiscal 2027 superan en US$414 millones los US$3.194 millones contemplados en el presupuesto aprobado para el año fiscal 2026.

A estos recursos se suman otros pagos al Estado estimados en US$329 millones, correspondientes al impuesto sobre la renta, seguro social y seguro educativo de los empleados del Canal, además de la cuota obrero-patronal. En conjunto, los aportes directos y estos pagos alcanzarían US$3.937 millones.

El presupuesto se estructura en torno a tres prioridades: proteger el negocio, asegurar la operación y preparar el futuro. La propuesta también contempla el avance de iniciativas estratégicas como el proyecto de lago de Río Indio, el corredor energético, las terminales portuarias y el corredor logístico.

Peajes y derecho por tonelada

La estructura de peajes del Canal se mantiene sin cambios para el año fiscal 2027 y el proyecto no contempla modificaciones a las tarifas aplicables a sus clientes.

En paralelo, se propone actualizar el derecho por tonelada neta, que pasaría de US$1,00 a US$1,75 por tonelada CP/SUAB.

Según la propuesta presupuestaria, esta modificación no incrementa el monto total que recibe el Estado, sino que modifica la composición del pago. El derecho por tonelada neta constituye un gasto para la Autoridad del Canal de Panamá, por lo que tiene efecto sobre su utilidad neta y margen operativo, pero no sobre los aportes al Tesoro Nacional, que están conformados por excedentes, derecho por tonelada y tasas por servicios.

Nuevas inversiones

El proyecto de presupuesto contempla US$341,3 millones destinados a nuevas inversiones, incluyendo proyectos de capital, provisiones para contingencias y el programa especial para el desarrollo de proyectos.

Estos recursos incluyen el reemplazo de activos y adquisiciones requeridas para mantener la operación, además de fondos para las primeras etapas de desarrollo de proyectos estratégicos y proyectos mayores.

Para el año fiscal 2027 también se contempla una ejecución planificada de US$82 millones para el proyecto de lago de Río Indio.

Durante este año fiscal están previstos los primeros reasentamientos y procesos de compensación, además de la licitación para el diseño y construcción de la obra.

Tras su revisión por el Consejo de Gabinete, el proyecto seguirá el procedimiento establecido en la Constitución Política de Panamá y en la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá para su consideración por la Asamblea Nacional.

Por MundoMaritimo