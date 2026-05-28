La Administración del Canal de Panamá informó que las condiciones hídricas actuales han permitido mantener el calado máximo de 15 metros y elevar el número de tránsitos diarios de buques, luego de superar las severas restricciones operativas aplicadas durante la sequía de 2023. Durante ese período, la prolongada falta de lluvias, agravada por la corriente de El Niño, obligó al Canal a reducir gradualmente los cruces diarios desde un promedio habitual de entre 35 y 36 buques hasta 22 tránsitos en noviembre de 2023. Asimismo, el calado máximo permitido en las esclusas Neopanamax se redujo a 13,4 metros, medida que permaneció vigente durante un año, marcando un escenario que podría repetirse este año con el regreso del fenómeno climático.
Para enfrentar la escasez hídrica, la vía implementó a partir de 2023 diversas medidas de ahorro de agua, entre ellas los esclusajes simultáneos —que permiten el tránsito de dos naves pequeñas al mismo tiempo en una misma esclusa— y el uso de las tinas de reutilización de agua de las esclusas Neopanamax.
Sin embargo, el verano de 2026 ha registrado precipitaciones superiores a lo normal en Panamá, favoreciendo la recuperación de los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela, fundamentales tanto para la operación del Canal como para el abastecimiento de agua potable de gran parte de la población del país.
“La situación actual permite mantener el calado en 15 metros, algo que habitualmente se reduce en esta época del año”, explicó la subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, quien asumirá el cargo de administradora el próximo 5 de septiembre en reemplazo de Ricaurte Vásquez.
Las mejores condiciones hídricas también han facilitado responder al aumento de la demanda por la ruta marítima, impulsada en parte por las tensiones en Medio Oriente y las dificultades en el tránsito por el Estrecho de Ormuz. Actualmente, el Canal está registrando hasta 41 tránsitos diarios.
“El Canal conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos de 170 países”, destacaron desde la administración de la vía, cuyo principal usuario continúa siendo Estados Unidos, destino u origen de cerca del 70% de la carga que cruza el paso interoceánico.
Alerta ante fenómeno de El Niño
Pese al escenario favorable actual, las autoridades mantienen la alerta ante un eventual fenómeno de El Niño de gran intensidad. Según se indicó, la primera medida preventiva sería una nueva reducción del calado, decisión que sería comunicada a los clientes con al menos un mes de anticipación. “Las eventuales medidas para enfrentar un posible déficit hídrico se tomarían a partir de octubre próximo”, señaló la administradora designada.
En paralelo, la oficina meteorológica panameña declaró el pasado 12 de mayo una alerta por El Niño, advirtiendo posibles alteraciones en el régimen de lluvias durante el resto de 2026. Ante este escenario, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció la creación de una comisión interinstitucional de alto nivel para monitorear los efectos del fenómeno climático, instancia en la que participará el Canal “por razones evidentes”.
Por MundoMaritimo
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