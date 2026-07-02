El ministro para Asuntos del Canal de Panamá, José Ramón Icaza, informó sobre los avances del proceso de precalificación de empresas para los proyectos portuarios vinculados al Canal de Panamá, así como del desarrollo de las etapas técnicas y sociales del proyecto del embalse del río Indio.
Respecto a los nuevos proyectos portuarios, Icaza explicó que actualmente se encuentra en marcha el proceso de precalificación de las empresas interesadas en participar en la futura concesión. “Actualmente nosotros tenemos, como ustedes saben, un proceso de precalificación luego de haber presentado el proyecto el pasado 27 de octubre y haber tenido el acercamiento al mercado con reuniones uno a uno en la primera semana de diciembre [de 2026]”, señaló.
El ministro detalló que el proceso comenzó el 30 de enero y que su cierre está previsto para el próximo 9 de julio. Posteriormente, la Administración del Canal de Panamá analizará la documentación entregada para definir cuáles serán las empresas que podrán continuar en la siguiente fase. “Una vez nosotros culminemos el proceso de precalificación, estaremos anunciando, semanas después de haber analizado toda la documentación presentada, cuáles son las empresas precalificadas”, precisó Icaza.
El ministro agregó que, tras la definición de las compañías habilitadas, continuaremos entonces las reuniones uno a uno, al tiempo que nosotros, tanto la Administración del Canal de Panamá como la junta directiva. trabajando en equipo, vamos a lograr definir el modelo de concesión, el contrato de concesión y poder entonces realizar la licitación con las empresas precalificadas”, afirmó.
Cabe mencionar que los proyectos portuarios vinculados al Canal de Panamá contemplan el desarrollo de dos terminales portuarias de contenedores: una en Corozal, en el sector Pacífico, y otra en Telfers, en el sector Atlántico. Ambas iniciativas buscan fortalecer la conectividad logística del país, ampliar las capacidades complementarias a la vía interoceánica y aprovechar oportunidades asociadas a la evolución del comercio marítimo internacional, mediante nuevas capacidades para servicios portuarios y de transbordo.
Embalse del río Indio
En relación con los avances del proyecto del embalse del río Indio, el ministro informó que en abril de este año se firmó el acuerdo colectivo para el proceso de reasentamiento, luego del trabajo desarrollado con las plataformas participativas instaladas en las comunidades dentro del área de influencia dl proyecto.
“Ahora nosotros nos encontramos en lo que son los avalúos de las propiedades para posteriormente, ya teniendo el acuerdo colectivo firmado en cada una de estas plataformas participativas, poder entonces tener estos acuerdos individuales que esperamos iniciar en la segunda mitad del año 2026”, explicó Icaza.
Cabe mencionar que el proyecto del embalse del río Indio forma parte de la estrategia del Canal de Panamá para fortalecer la seguridad hídrica del país, mediante una nueva fuente de almacenamiento de agua que permita atender las necesidades futuras de abastecimiento para la población y asegurar la disponibilidad del recurso para la operación del Canal y otras actividades productivas.
Debido a que la construcción del embalse implicaría la intervención de áreas donde actualmente existen comunidades y propiedades, el proyecto contempla un proceso de reasentamiento y restablecimiento de medios de subsistencia para las familias impactadas.
El ministro añadió que, en paralelo, continúan los estudios técnicos asociados al proyecto, incluyendo las exploraciones geotécnicas y geológicas, los trabajos de ingeniería y la actualización de la línea base ambiental.
“Nosotros seguimos avanzando en lo que es la exploración geotécnica y geológica, todo el trabajo de ingeniería y también la actualización de la línea base ambiental que tenía una actualización del año 2019-2021”, indicó.
Según Icaza, estos trabajos permitirán avanzar hacia la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), proceso que se prevé concretar entre finales de 2026 e inicios de 2027.
Por MundoMaritimo
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