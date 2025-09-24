El comercio exterior chileno por vía marítima cerró el primer semestre de 2025 con un desempeño positivo, en contraste con los resultados más moderados de años anteriores. Entre enero y junio se registró un crecimiento de 4% en toneladas movilizadas y un alza de 8,4% en el valor de la carga en dólares respecto al mismo período de 2024, confirmando la recuperación de la actividad en un escenario global de menores costos de transporte. Esto, de acuerdo con el reporte “Análisis Comparativo Comercio Exterior enero – junio 2025 vs. 2024” publicado por la Cámara Marítima y Portuaria de Chile, Camport.
Entre enero y junio de 2025, la carga total movilizada aumentó en 2,2 millones de toneladas y el valor del comercio exterior creció US$5.886 millones. Según Camport, “el aumento de las toneladas totales se explica principalmente por un alza en la carga general de 1,5 millones de toneladas”, mientras que la valorización se concentró en los graneles sólidos y la carga general, con incrementos de US$2.862 millones y US$2.807 millones, respectivamente.
En el análisis de exportaciones, el total creció 1,6 millones de toneladas, impulsado por un alza de 777.000 toneladas en granel sólido. No obstante, ciertos productos mostraron caídas significativas, como minerales de hierro y sus concentrados (-1,4 millones de toneladas) y leña y madera en plaquitas/aserrín (-410.000 toneladas). Por el contrario, la sal (+1,9 millones de toneladas) y los minerales de cobre y sus concentrados (+653.000 toneladas) marcaron los mayores incrementos. Camport destacó que “los minerales de cobre y sus concentrados aumentaron US$2.842 millones, convirtiéndose en el principal motor del alza en el valor de las exportaciones”.
En cuanto a importaciones, la carga total subió 550.000 toneladas, principalmente por un aumento en la carga general (+1,3 millones de toneladas), compensando la caída de los graneles sólidos (-809 mil toneladas). Los productos con mayores alzas fueron ácido sulfúrico, cementos hidráulicos y barras y perfiles de acero. En términos de valor, las importaciones crecieron US$2.221 millones, impulsadas por vehículos para transporte de mercancías, maquinaria para triturar minerales y topadoras frontales, mientras que los aceites crudos y derivados del petróleo experimentaron las mayores bajas.
Puertos: desempeños dispares
El análisis por puertos evidencia desempeños dispares. San Vicente, Coquimbo e Iquique lideraron los incrementos porcentuales en toneladas movilizadas, con 57,3%, 35,9% y 34% respectivamente, Valparaíso también destacó con un alza del 28,3%, mientras que Puerto San Antonio, registró un reducido incremento del 0,6%. En tanto, Puerto Montt (34%), Huasco/Guacolda (33,9%) y Talcahuano (33,6%) mostraron las mayores caídas, asociadas principalmente a la baja en graneles sólidos y carga líquida. En términos de valor, Puerto Montt encabezó las alzas con 82,4%, seguido por Coquimbo (49,6%) e Iquique (38,1%). Camport señaló que “los aumentos en Puerto Montt e Iquique se deben principalmente al alza en el valor de la carga general”.
El comportamiento de exportaciones por puerto reflejó incrementos en Patillos (+1,3 millones de toneladas), San Vicente (+590,6 mil toneladas) y Cabo Negro (+394,5 mil toneladas), mientras que Huasco/Guacolda (-1,3 millones de toneladas), Guayacán (-240,4 mil toneladas) y Puerto Montt (-236 mil toneladas) presentaron las mayores disminuciones. En importaciones por puerto, Valparaíso (+600,7 mil toneladas), Mejillones (+392 mil toneladas) y San Vicente (+355,1 mil toneladas) registraron los mayores aumentos, mientras que Talcahuano (-699,5 mil toneladas), Muelle Huachipato (-391,7 mil toneladas) y Quintero (-196,2 mil toneladas) mostraron las bajas más significativas
Finalmente, la movilización de contenedores mostró un crecimiento nacional de 12,8% en TEUs, con alzas de 13,6% en exportaciones, 10,2% en importaciones y 32,7% en cargas en tránsito, consolidando la tendencia positiva en el comercio marítimo chileno durante el primer semestre de 2025.
Por MundoMaritimo
