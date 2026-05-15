La crisis en el Estrecho de Ormuz ya está generando efectos sobre las cadenas de suministro globales y presionando los costos logísticos de la minería chilena, según advirtió Alejandro Gorayeb, ingeniero comercial, doctor en Ciencias Logísticas y Supply Chain Management y director de la Cámara Minera de Chile.
Gorayeb afirma, en un comunicado de la Cámara Minera de Chile, que el cierre del Estrecho de Ormuz —ruta por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial y el 25% del gas natural licuado— provoca un impacto global inmediato debido a la dependencia energética internacional y al alza en la cotización del crudo. Al respecto, destaca que “Chile depende totalmente de la importación de petróleo” y agrega que, aunque el país no importa directamente desde Medio Oriente, “el impacto del cierre del Estrecho de Ormuz produce un efecto global que impacta las economías locales por el alza del valor del petróleo y su cotización en bolsa”.
El director de la Cámara Minera de Chile sostiene que las cadenas de suministro chilenas ya enfrentan “una potente presión alcista en los costos”, fenómeno que repercute directamente en los precios de transporte y en diversas actividades productivas. Entre los sectores más afectados identificó el transporte, la agricultura y, precisamente, la minería.
“El impacto es inmediato respecto del alza del valor del petróleo, lo cual puede durar varios meses”, afirma. Añade que, si la producción y distribución internacional de crudo no logra estabilizarse, podrían registrarse problemas de abastecimiento y rupturas de stock a mediano plazo.
Desde la perspectiva logística, Gorayeb explicó que este tipo de crisis evoluciona en distintas etapas. Primero aparecen señales de interrupción; posteriormente comienzan a sentirse los efectos en la cadena; luego se consumen inventarios y niveles de seguridad; y finalmente se produce una “fase dominó”, en la que las consecuencias negativas se expanden por toda la cadena de suministro.
Asimismo, advierte que las empresas dependientes de materias primas e insumos vinculados a rutas críticas como Ormuz enfrentan “incertidumbre de abastecimiento”, especialmente en productos asociados a petroquímicos, fertilizantes y metales.
Gorayeb enfatiza que las compañías deben fortalecer sus estrategias de gestión de riesgo y resiliencia logística, reduciendo la concentración geográfica de proveedores y rutas críticas.
Entre los factores que recomendó analizar, menciona la densidad de las fuentes de aprovisionamiento, la complejidad de los nodos logísticos y la criticidad de determinados puntos estratégicos. En ese sentido, sostuvo que corredores estratégicos como el Canal de Panamá, el Canal de Suez y el propio Estrecho de Ormuz representan puntos vulnerables para el comercio global. “Hay que tener en consideración diversos puntos geográficos que permitan alternar un punto crítico”, indicó.
Añade que la actual situación vuelve a demostrar la fragilidad de las cadenas de suministro internacionales frente a conflictos armados, pandemias o accidentes disruptivos. Por ello, llamó a las empresas a reforzar capacidades de evaluación de riesgos, alerta temprana, mitigación y contingencia mediante procesos flexibles y toma rápida de decisiones.
Finalmente, a nivel público, destaca la importancia de avanzar en coordinación entre el Estado y el sector privado para asegurar el abastecimiento de productos críticos, fortalecer rutas comerciales y diversificar la matriz energética nacional. “Considero que la lección debería haberse aprendido. Esto es tener una carta de acción de cómo proceder en casos como estos, que nos permitan mantener las diversas actividades con el menor nivel de afectación posible”, concluye.
Por MundoMaritimo
Suministro y precio del bunker comienzan a evidenciar impacto de las tensiones geopolíticas
Posible cierre del Estrecho de Ormuz afectaría el 21% del suministro mundial de GNL
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.