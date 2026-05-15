La crisis en el Estrecho de Ormuz ya está generando efectos sobre las cadenas de suministro globales y presionando los costos logísticos de la minería chilena, según advirtió Alejandro Gorayeb, ingeniero comercial, doctor en Ciencias Logísticas y Supply Chain Management y director de la Cámara Minera de Chile.

Gorayeb afirma, en un comunicado de la Cámara Minera de Chile, que el cierre del Estrecho de Ormuz —ruta por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial y el 25% del gas natural licuado— provoca un impacto global inmediato debido a la dependencia energética internacional y al alza en la cotización del crudo. Al respecto, destaca que “Chile depende totalmente de la importación de petróleo” y agrega que, aunque el país no importa directamente desde Medio Oriente, “el impacto del cierre del Estrecho de Ormuz produce un efecto global que impacta las economías locales por el alza del valor del petróleo y su cotización en bolsa”.

El director de la Cámara Minera de Chile sostiene que las cadenas de suministro chilenas ya enfrentan “una potente presión alcista en los costos”, fenómeno que repercute directamente en los precios de transporte y en diversas actividades productivas. Entre los sectores más afectados identificó el transporte, la agricultura y, precisamente, la minería.

“El impacto es inmediato respecto del alza del valor del petróleo, lo cual puede durar varios meses”, afirma. Añade que, si la producción y distribución internacional de crudo no logra estabilizarse, podrían registrarse problemas de abastecimiento y rupturas de stock a mediano plazo.

Desde la perspectiva logística, Gorayeb explicó que este tipo de crisis evoluciona en distintas etapas. Primero aparecen señales de interrupción; posteriormente comienzan a sentirse los efectos en la cadena; luego se consumen inventarios y niveles de seguridad; y finalmente se produce una “fase dominó”, en la que las consecuencias negativas se expanden por toda la cadena de suministro.

Asimismo, advierte que las empresas dependientes de materias primas e insumos vinculados a rutas críticas como Ormuz enfrentan “incertidumbre de abastecimiento”, especialmente en productos asociados a petroquímicos, fertilizantes y metales.

Gorayeb enfatiza que las compañías deben fortalecer sus estrategias de gestión de riesgo y resiliencia logística, reduciendo la concentración geográfica de proveedores y rutas críticas.

Entre los factores que recomendó analizar, menciona la densidad de las fuentes de aprovisionamiento, la complejidad de los nodos logísticos y la criticidad de determinados puntos estratégicos. En ese sentido, sostuvo que corredores estratégicos como el Canal de Panamá, el Canal de Suez y el propio Estrecho de Ormuz representan puntos vulnerables para el comercio global. “Hay que tener en consideración diversos puntos geográficos que permitan alternar un punto crítico”, indicó.

Añade que la actual situación vuelve a demostrar la fragilidad de las cadenas de suministro internacionales frente a conflictos armados, pandemias o accidentes disruptivos. Por ello, llamó a las empresas a reforzar capacidades de evaluación de riesgos, alerta temprana, mitigación y contingencia mediante procesos flexibles y toma rápida de decisiones.

Finalmente, a nivel público, destaca la importancia de avanzar en coordinación entre el Estado y el sector privado para asegurar el abastecimiento de productos críticos, fortalecer rutas comerciales y diversificar la matriz energética nacional. “Considero que la lección debería haberse aprendido. Esto es tener una carta de acción de cómo proceder en casos como estos, que nos permitan mantener las diversas actividades con el menor nivel de afectación posible”, concluye.

Por MundoMaritimo