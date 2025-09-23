La Cámara Marítima de Panamá (CMP) expresó su apoyo a la posición del presidente José Mulino respecto al Anteproyecto de Ley 119, el cual busca derogar la Ley 15 de 17 de febrero de 1998 que aprobó el contrato entre el Estado y la empresa Panama Canal Railway Company, informó La Estrella de Panamá.
Mulino advirtió que, en caso de aprobarse la iniciativa legislativa, ejercerá su derecho al veto. El anteproyecto ya fue acogido en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. En un comunicado, la CMP, que agrupa a más de 250 empresas del sector, señaló que la modificación de contratos vigentes sin un proceso legal y técnico adecuado podría afectar la confianza de inversionistas y clientes internacionales. Asimismo, indicó que cualquier revisión o auditoría de concesiones debe realizarse con transparencia y dentro del marco legal.
El gremio reiteró la importancia del respeto a la ley y la estabilidad contractual, y manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno y la Asamblea Nacional en proyectos orientados a fortalecer la plataforma marítima y logística de Panamá, procurando mantener la confianza y reputación del país en el ámbito internacional.
Cabe mencionar que el año pasado, la compañía APM Terminals, una división de Maersk, adquirió la concesión del Ferrocarril por US$600 millones, incluyendo la prórroga hasta 2048. De acuerdo con los diputados que patrocinan la iniciativa legal, ésta busca corregir las irregularidades en el contrato de 1998, estableciendo un marco que permita al Estado panameño maximizar los beneficios de este activo estratégico.
La semana pasada, el presidente de Panamá José Raúl Mulino al referirse a la iniciativa indicó que “Si llega a ser Ley, lo veto. Noticia terminada”, señaló.
Por MundoMaritimo
