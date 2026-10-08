La quinta edición del Día del Comercio Global, organizada por Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), reunió a expertos, autoridades y representantes de la industria que reflexionaron sobre el rol de Chile en un mundo que se reordena, sus alianzas y la infraestructura que lo conecta con el comercio global; además, abordaron los cambios en el escenario internacional, los desafíos del sistema logístico portuario y la seguridad en la cadena logística.

El presidente de CSAV, Óscar Hasbún, durante la bienvenida al encuentro destacó que a pesar de las múltiples disrupciones recientes (la pandemia, el cierre de rutas clave como el Canal de Suez, tensiones en Ormuz y congestiones portuarias), el comercio global no ha retrocedido.

"La resiliencia del comercio global ha sido extraordinaria: cuando uno mira el período 2020-2025 ha crecido a una tasa mayor que el PIB del mundo. Es decir, la globalización, la multilateralidad, el outsourcing de producción ha seguido robusto y creciendo, demostrando su fortaleza y resiliencia para seguir impulsando el desarrollo de los países”, dijo.

Flujos comerciales y afinidad geopolítica

El expositor principal de la jornada, Pol Antràs, profesor de Economía de la Universidad de Harvard y experto en comercio internacional y cadenas globales de valor, advirtió que el período de fuerte expansión de la globalización registrado entre 1980 y 2000 no se repetirá en el corto plazo. “El mundo no se está desglobalizando, pero vemos cambios significativos en los flujos comerciales internacionales (…) Estamos viendo un realineamiento de los flujos comerciales cada vez más acorde con la afinidad geopolítica”, señaló.

En ese plano recomendó a Chile reducir vulnerabilidades derivadas de su alta concentración comercial. Consideró que se deben diversificar sectores con poder negociador y mercados, subir en la cadena de valor, proteger áreas críticas (como puertos, minería y datos) y procurar que la redistribución llegue a la población.

Importancia del friendshoring

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, indicó que “hoy estamos viendo una creciente importancia del friendshoring, donde las relaciones de confianza adquieren un valor cada vez más estratégico. La cercanía no se construye solo a partir de la distancia, sino también de la confianza, de una visión compartida sobre el comercio basado en reglas, la resiliencia de las cadenas de suministro y las relaciones de largo plazo”, dijo Estévez.

Igualmente, se mostró positiva respecto de las negociaciones con Estados Unidos y también de las que se llevan adelante con India, Filipinas, Marruecos, Bangladesh y Jordania, que buscan diversificar los destinos comerciales de Chile.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, consideró a Chile como un socio estratégico y destacó interés en seguir invirtiendo en el país. “Estamos analizando expansiones portuarias, centros de datos, inteligencia artificial y distintas tecnologías. Hay proyectos por varios miles de millones de dólares que ya estamos evaluando y más inversión que viene hacia Chile”, afirmó Judd.

Puertos y la amenaza del crimen organizado

Por su parte el presidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport), Daniel Fernández propuso optar por licitaciones que se gatillen de acuerdo a la demanda real. Advirtió que la mayor brecha está en los accesos terrestres y en la necesidad de que los servicios públicos (como SAG y Aduanas), operen de forma continua.

La jornada concluyó con un panel sobre seguridad y crimen organizado en la cadena logística, en el que participaron el fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros; el comisionado de seguridad Zona Norte, Alberto Soto; y el regional CEO de Hanseatic Global Terminal Latin America, Rodrigo Galleguillos.

Entre las necesidades más urgentes se identificó la necesidad de lograr interoperabilidad e intercambio de datos en tiempo real, dotar a Aduanas y puertos de tecnología de inspección masiva y fijar estándares mínimos comunes de seguridad fronteriza.

Por MundoMaritimo