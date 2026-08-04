El transporte ferroviario se posiciona como un elemento crítico para la competitividad logística en América Latina, en un contexto marcado por el auge del nearshoring, la regionalización de las cadenas de suministro y la búsqueda de alternativas de transporte con menores emisiones. De hecho, la región mantiene una alta dependencia del transporte por carretera, con efectos sobre los costos logísticos, la integración regional y la productividad, según diagnósticos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En Estados Unidos, Canadá y México, el ferrocarril constituye el principal medio para el transporte de carga de larga distancia, movilizando graneles, productos industriales, automóviles y contenedores intermodales. En ese sentido, la integración transfronteriza impulsada por el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la operación de CPKC- la única red ferroviaria que conecta los tres países bajo un mismo operador- ha fortalecido los flujos logísticos entre Norteamérica y respaldado la competitividad de distintos sectores productivos.
En contraste, en América Latina más del 80% de la carga continúa transportándose a través del modo carretero, de acuerdo con datos presentados por la CAF en su Foro Internacional por la Reactivación Ferroviaria de 2025. La participación del ferrocarril se sitúa, en promedio, entre el 7% y el 10%, aunque existen diferencias entre países. Brasil alcanza cerca del 25% del total de la carga y busca elevar esa participación al 35%, mientras que México registra alrededor del 14% (con cerca del 19% movilizado a través de carreteras) según cifras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y Argentina se mantiene en torno al 5%.
Esta estructura modal se refleja en mayores costos logísticos, estimados entre el 14% y el 18% del valor de los productos, casi el doble del promedio registrado en las economías de la OCDE. Además, el comercio intrarregional representa menos del 20%, situación atribuida, entre otros factores, a la limitada integración ferroviaria.
El diagnóstico también identifica “una red ferroviaria fragmentada, con problemas de interoperabilidad derivados de distintos anchos de vía, infraestructura subutilizada y conexiones insuficientes entre los corredores ferroviarios, los puertos y los principales centros productivos”, tal como se detalla en el informe The Vision 2050 for Latin America Railways de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC).
Ventajas del ferrocarril para el transporte de carga
El desarrollo del transporte ferroviario ofrece beneficios para rutas de media y larga distancia con altos volúmenes de carga. Entre ellos figura la reducción de costos logísticos, que puede situarse entre un 30% y un 50% en vías férreas adecuadas. Estudios citados indican que el ferrocarril resulta, en promedio, cerca de un 40% más económico que el transporte por carretera para cargas masivas.
Asimismo, permite movilizar mayores volúmenes con un menor consumo de combustible por tonelada-kilómetro, libera capacidad en las carreteras y reduce la dependencia del transporte terrestre.
Desde el punto de vista ambiental, el ferrocarril puede generar hasta un 80% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que el transporte carretero. También favorece la conexión entre zonas productivas del interior y los puertos, contribuyendo al desarrollo regional y aportando mayor resiliencia frente a interrupciones o congestiones en la red vial.
El informe de la UIC señala que la combinación del transporte ferroviario con el camión para la distribución de última milla y con el transporte marítimo incrementa la eficiencia del sistema logístico.
Inversiones y proyectos en desarrollo
El crecimiento del nearshoring y de la industria automotriz ha impulsado nuevas inversiones ferroviarias en Norteamérica, orientadas a ampliar capacidad, desarrollar terminales intermodales y fortalecer corredores transfronterizos.
En México destacan proyectos como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la modernización de líneas ferroviarias de carga para consolidar el papel del país como plataforma logística regional.
En el resto de América Latina también se observa un aumento del interés por este modo de transporte. La CAF identifica alrededor de 155 proyectos ferroviarios con inversiones estimadas entre US$380.000 millones y US$400.000 millones.
Brasil continúa priorizando la expansión del ferrocarril para mejorar la competitividad de sus exportaciones agrícolas, mientras que Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y otros países desarrollan iniciativas para reactivar corredores ferroviarios y avanzar en nuevos esquemas de concesión. Los corredores bioceánicos aparecen entre las alternativas consideradas para reducir tiempos y costos frente a algunas rutas marítimas tradicionales.
Principales desafíos
La recuperación del transporte ferroviario requiere superar limitaciones asociadas a la baja inversión histórica, la fragmentación regulatoria, la falta de interoperabilidad técnica y la necesidad de establecer modelos de gobernanza que articulen la participación pública y privada.
Entre las medidas identificadas como prioritarias figuran la planificación de corredores con enfoque multimodal, inversiones sostenidas en infraestructura, señalización y terminales intermodales, la armonización de normas para operaciones transfronterizas y mecanismos de financiamiento que integren recursos públicos, privados y de organismos de desarrollo.
Por MundoMaritimo
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