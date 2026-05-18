Los embarques marítimos de granos desde los diez principales países exportadores del mundo alcanzaron 50,5 millones de toneladas durante abril, lo que representó un incremento interanual de 20,3%, de acuerdo con datos de AXSMarine citados por BRS Dry Bulk.
Brasil volvió a consolidarse como el principal exportador mundial, tras elevar sus volúmenes en 18,3% hasta 17,1 millones de toneladas, aportando cerca de 2,6 millones de toneladas adicionales respecto a igual periodo del año anterior. Argentina también destacó entre los mayores impulsores del crecimiento, con un aumento de 39,3% en sus embarques, que pasaron de 4,8 millones a 6,7 millones de toneladas.
En paralelo, Estados Unidos registró un crecimiento de 14,9%, alcanzando 11,8 millones de toneladas exportadas. Según el análisis, “estos tres exportadores del Atlántico representaron alrededor del 70% de los volúmenes totales de los diez principales proveedores”, reforzando el rol de la cuenca atlántica como principal motor del mercado.
El informe subraya que “el aumento general de los flujos de granos ayudó a sostener un mercado Atlántico firme”, especialmente en un escenario caracterizado por mayores ineficiencias logísticas y operacionales en el transporte marítimo.
El protagonismo sudamericano contrastó con el desempeño más moderado de otras regiones exportadoras. Australia, principal actor del Pacífico, mostró un crecimiento prácticamente plano de apenas 0,8%, mientras que en el Mar Negro Rumania duplicó sus embarques con un alza de 115,5% hasta 1,7 millones de toneladas y Rusia incrementó los suyos en 54,9%, alcanzando 3,4 millones de toneladas.
No obstante, la actividad en esa región continuó afectada por la fuerte caída de los embarques desde Ucrania, los que descendieron desde 2,03 millones de toneladas a menos de 100.000 toneladas, reflejando el impacto persistente de la guerra sobre los flujos comerciales agrícolas.
Creciente incertidumbre
El análisis también advierte sobre la creciente incertidumbre derivada de la política comercial estadounidense. Actualmente, industrias y grupos comerciales de EE. UU. mantienen posiciones divididas respecto de la investigación impulsada por la administración de Donald Trump bajo la denominada “Section 301”, orientada a evaluar excesos de capacidad industrial en 16 socios comerciales, entre ellos China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, México y Vietnam.
Mientras fabricantes estadounidenses presionan por mayores aranceles, sectores importadores y agrupaciones agrícolas han pedido cautela ante el riesgo de represalias comerciales.
En ese contexto, la American Soybean Association advirtió que nuevos aranceles podrían afectar las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China y provocar represalias sobre las exportaciones estadounidenses de soja.
El informe destaca que las compras de 12 millones de toneladas de soja estadounidense realizadas este año por Sinograin y COFCO, en el marco de la tregua comercial entre Washington y Beijing, “han proporcionado un impulso significativo para los buques Kamsarmax”. Estas operaciones favorecieron especialmente las rutas de larga distancia entre el Golfo de EE. UU. y China, incrementando la demanda por tonelada-milla y ajustando la disponibilidad de buques entre el Atlántico y el Pacífico.
Asimismo, el gremio agrícola estadounidense solicitó exenciones arancelarias para insumos como fertilizantes, advirtiendo posibles efectos sobre la siembra de maíz y la producción futura de trigo de invierno, además de expresar preocupación por eventuales mayores gravámenes a compradores clave de soja estadounidense como Indonesia y México.
Por MundoMaritimo
Brasil y Argentina sostienen alza en los embarques globales de granos durante las primeras semanas del año
Embarques de soja de Argentina alcanzan máximo en siete años gracias aumento de importaciones de China
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
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