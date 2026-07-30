Brasil se convirtió por primera vez en el mayor importador del mundo de vehículos de fabricación china, tras adquirir automóviles por un valor de US$5.200 millones entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con datos de las aduanas de China. Con este resultado, el país superó las importaciones de Rusia (US$5.000 millones) y de Bélgica (US$3.800 millones).
Los embarques de vehículos chinos hacia Brasil aumentaron un 146,9% respecto del mismo período del año anterior, cuando totalizaron US$2.100 millones. En ese momento, Brasil ocupaba el sexto lugar entre los principales destinos de exportación. El crecimiento estuvo liderado por los automóviles eléctricos, cuyas importaciones alcanzaron US$4.500 millones durante los primeros cinco meses del año. Solo en abril y mayo, las compras de esta categoría sumaron US$2.700 millones.
El razonamiento
Analistas atribuyen el incremento a una combinación de factores, entre ellos el adelanto de importaciones antes del aumento al 35% de los aranceles por parte de Brasil a este tipo de bienes, el cual se concretó en julio, y a una estrategia exportadora más agresiva de China ante la menor demanda interna y una mayor aceptación de los vehículos eléctricos por parte de los consumidores brasileños.
Entre enero y junio, el país sudamericano comercializó 215.023 vehículos livianos eléctricos, un aumento de 125% respecto de las 95.493 unidades registradas en el mismo período del año anterior, según la Asociación Brasileña del Vehículo Eléctrico (ABVE). En junio, estos modelos representaron el 18% de las ventas del mercado interno, frente al 7,7% del mismo mes de 2025.
Las matriculas de autos totalmente eléctricos crecieron 193% durante el primer semestre, hasta 91.000 unidades. En tanto, los automóviles híbridos enchufables (PHEV) aumentaron 90% y los híbridos convencionales (HEV), 81%.
Especialistas también vinculan el incremento a la desaceleración de la demanda interna del país asiático. Mientras el crecimiento económico de China se moderó durante el segundo trimestre, las exportaciones aumentaron 27% en junio y los envíos de vehículos crecieron 71,2%, superando el millón de unidades.
Desde comienzos de julio entró en vigor un arancel de 35% para los vehículos eléctricos e híbridos importados, acompañado por un cupo libre de impuestos de US$463 millones para vehículos semidesarmados (SKD) y completamente desarmados (CKD). Según analistas, esta medida busca facilitar la instalación de fabricantes chinos en Brasil y avanzar en la localización de la producción.
Por MundoMaritimo
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