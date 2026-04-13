En el transporte marítimo internacional, una de las confusiones más persistentes —incluso entre actores experimentados— es la diferencia entre propiedad de la carga y el control sobre su entrega. El eje de esta distinción radica en el uso del Bill of Lading (B/L) negociable como título de propiedad documental.

Un título de propiedad, según explica Shipping and Freight Resource, es aquel que otorga a su tenedor el derecho a reclamar la carga descrita. En la práctica marítima, el ejemplo más común es el B/L negociable: “quien posee el original debidamente endosado tiene el derecho a retirar la carga en el puerto de destino”. Sin embargo, este documento no convierte automáticamente a su portador en dueño de los bienes movilizados.

Aquí surge la distinción clave. La propiedad de los bienes se refiere al derecho legal sobre la carga, que en la mayoría de las transacciones comerciales se transfiere al momento del pago. Es decir, “una vez que el comprador paga, los bienes legalmente le pertenecen. Punto final”. No obstante, ese comprador puede no tener aún el B/L original en su poder, lo que le impide tomar posesión física de la carga.

En consecuencia, documento y propiedad siguen “carriles distintos”. Mientras la propiedad responde a quién pertenecen los bienes, el B/L responde a quién puede retirarlos. Y ambas respuestas pueden no coincidir en un mismo momento.

Este desacople es particularmente relevante en operaciones financiadas. Es habitual que un banco retenga el B/L original como garantía de un crédito. En ese escenario, la entidad financiera controla la entrega de la carga sin ser su propietaria. “El comprador es dueño desde el momento en que paga, pero no puede tocar la carga hasta que el banco libere el documento”, lo que constituye precisamente la base de la garantía bancaria.

Otro aspecto crítico es el rol del transportista (armador u operador del buque, NVOCC o fletador del buque). Bajo el contrato de transporte, el transportista no está obligada a verificar la propiedad de la carga. Su responsabilidad se limita a entregar la carga a quien presente el B/L original en debida forma. “El transportista no solicita comprobantes de pago ni contratos de compraventa: el documento es su única autoridad para liberar la carga”.

Este principio explica tanto la fortaleza como los riesgos asociados al B/L. Su correcta gestión es esencial, ya que cualquier error puede derivar en disputas complejas. Si un transportista entrega la carga a la persona equivocada, el argumento de que “otro es el dueño” no necesariamente prevalece, dado que su obligación es con el tenedor del documento, no con el propietario legal.

Más aún, liberar carga sin la presentación del B/L original expone al transportista a riesgos legales y financieros significativos, incluso cuando existe una carta de indemnización. Por ello, este documento sigue siendo uno de los pilares del comercio marítimo global.

En definitiva, la lección central, de acuerdo con Shipping and Freight Resource es que “el pago establece la propiedad; el documento de título controla el acceso”. Confundir ambos conceptos puede generar consecuencias comerciales y legales relevantes para todos los actores de la cadena logística, desde propietarios de carga y consignatarios hasta freight forwarders, bancos y navieras.

Una distinción necesaria

Conviene precisar que no todo B/L funciona como título negociable. Un B/L negociable (o “a la orden”) puede ser endosado y transferido a terceros, lo que permite que el derecho a recibir la carga cambie de manos durante el tránsito. En cambio, un B/L no negociable (como el “straight B/L”) designa a un consignatario específico y no permite esa transferencia, por lo que la entrega se realiza únicamente a la parte nombrada. Esta diferencia es fundamental en términos de financiamiento, control documental y riesgos comerciales, ya que solo el B/L negociable cumple plenamente la función de título de propiedad transferible en la cadena logística.

Por MundoMaritimo