El Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, BIMCO, anunció la realización de dos ediciones de su “Voyage Charters Masterclass” en Brasil durante mayo de 2026, una iniciativa dirigida a profesionales del sector naviero que buscan fortalecer sus conocimientos en la gestión de contratos de fletamento por viaje.

Las jornadas se desarrollarán en São Paulo los días 4 y 5 de mayo, y posteriormente en Río de Janeiro los días 7 y 8 del mismo mes. En ambos casos, el formato contempla sesiones intensivas con un enfoque eminentemente práctico.

De acuerdo con BIMCO “el fletamento por viaje constituye un componente esencial de las operaciones del transporte marítimo comercial, al involucrar complejos arreglos contractuales y consideraciones logísticas clave para facilitar la movilización de carga a nivel global”. En este contexto, esta masterclass está diseñada para proporcionar una comprensión integral de los principios, prácticas y desafíos asociados a este tipo de contratos.

Por ello, el contenido contempla una revisión integral de los principales aspectos de este tipo de contratos, incluyendo:

Principios clave y documentos utilizados

Diferencias entre el derecho marítimo brasileño y el inglés

Gestión del laytime, demurrage y obligaciones de flete,

Manejo de conocimientos de embarque (Bills of Lading) y cartas de indemnización

Introducción a la regulación brasileña aplicable

Uno de los aspectos distintivos del curso es su énfasis en la aplicabilidad práctica. Según testimonios de participantes anteriores, los instructores destacan por su capacidad de “hacer el contenido práctico y explicarlo de forma adecuada, sin caer en un enfoque excesivamente académico”. El programa combina teoría, discusión y análisis de casos, con el objetivo de hacer más accesible la complejidad del fletamento por viaje.

Asimismo, el curso aborda una característica central de estos contratos: la ausencia de convenciones internacionales obligatorias que los regulen, lo que refuerza el principio de libertad contractual. Esto implica que las obligaciones de las partes pueden variar significativamente, elevando la necesidad de contar con conocimientos especializados para su adecuada negociación y ejecución.

La capacitación estará a cargo de especialistas de la industria seleccionados por BIMCO, quienes aportarán su experiencia en la resolución de casos complejos, orientando a los participantes hacia soluciones prácticas aplicables en su actividad profesional. Además, la instancia facilitará el networking entre actores internacionales del sector marítimo, promoviendo la generación de vínculos de largo plazo.

El programa está orientado a todos los profesionales vinculados al transporte marítimo que deseen profundizar su expertise en el ámbito del fletamento por viaje, tanto en cargas de graneles como de carga líquida.

En cuanto a la certificación, los participantes podrán optar por rendir una evaluación final bajo modalidad de open book. Quienes la aprueben recibirán un Certificado de Aprobación con calificación (distinción, mérito o aprobado), mientras que aquellos que no rindan el examen obtendrán un Certificado de Asistencia.

El material del curso será entregado en formato digital (PDF), permitiendo la toma de apuntes personales, y todas las presentaciones se realizarán en inglés. Adicionalmente, los inscritos tendrán acceso al módulo eLearning de BIMCO “Voyage Chartering”.

Cabe señalar que el valor del curso incluye almuerzos y coffee breaks, mientras que los costos de alojamiento y transporte deberán ser gestionados de manera individual por los participantes. Para más información sobre esta clase magistral y registro visite este link.

Por MundoMaritimo