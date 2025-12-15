El Comité Documental de BIMCO aprobó dos nuevas cláusulas destinadas a ser incorporadas en los Memorandos de Acuerdo (MoA) para la compraventa de naves, con el fin de abordar los efectos del FuelEU Maritime y del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) en este tipo de transacciones. Ambas herramientas buscan entregar mayor claridad contractual a las partes involucradas.
Según informó la organización, las regulaciones europeas vinculadas a eficiencia energética y emisiones han introducido nuevas obligaciones para armadoresy compradores. En este contexto, BIMCO desarrolló cláusulas específicas para definir responsabilidades, costos y requerimientos de intercambio de información bajo los marcos normativos vigentes. La cláusula relacionada con el EU ETS también podrá aplicarse a futuros esquemas de comercio de emisiones que puedan establecerse en otras jurisdicciones.
"La claridad contractual es esencial. Las nuevas cláusulas ofrecen a las partes las herramientas que necesitan para gestionar las obligaciones de cumplimiento y evitar la incertidumbre durante las transacciones marítimas", afirma Stinne Taiger Ivø, Deputy Secretary General y Director of Contracts en BIMCO.
La FuelEU Maritime Clause for MoAs 2025 establece los compromisos del vendedor para asegurar el cumplimiento regulatorio al momento de la entrega de la nave. La disposición contempla la entrega de información verificada sobre los balances de cumplimiento de periodos anteriores, e incluye la presentación de un informe parcial posterior a la transferencia. Asimismo, incorpora mecanismos de ajuste de precio asociados a balances positivos o negativos, límites al uso anticipado de créditos antes de la entrega y obligaciones del comprador de aportar datos posteriores cuando sean necesarios. Desde la entrega en adelante, el comprador asume la responsabilidad total respecto de las obligaciones FuelEU, incluidos los derechos sobre acumulación, uso y agrupación de balances.
Por su parte, la ETS Clause for MoAs 2025 establece un marco para la asignación de responsabilidades relacionadas con las emisiones de gases de efecto invernadero durante la compraventa. El vendedor debe cumplir con los requisitos de reporte hasta la entrega, presentar un informe parcial verificado tras la transferencia y entregar las asignaciones correspondientes a las emisiones generadas antes del cambio de propiedad. A partir de ese momento, el comprador pasa a ser responsable de las asignaciones por emisiones futuras. La cláusula incorpora, además, una disposición de indemnidad que protege al comprador frente a eventuales reclamaciones derivadas de incumplimientos previos del vendedor.
Por MundoMaritimo
