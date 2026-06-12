El mercado de transporte marítimo de graneles mostró señales de debilitamiento tras varios meses de fuerte crecimiento, luego que el Baltic Dry Index (BDI), principal referencia mundial de los fletes de graneles sólidos, registrara su octava caída consecutiva.
El índice retrocedió un 3,4% hasta los 2.818 puntos, completando su racha negativa más prolongada desde mediados de enero. El BDI mide la evolución de las tarifas de transporte para los buques de tamaños Capesize, Panamax y Supramax, utilizados principalmente para movilizar commodities como mineral de hierro, carbón y granos.
De acuerdo con Maria Bertzeletou, analista senior de mercado de Signal Group, la corrección observada responde principalmente al desempeño del segmento Capesize, que había sido uno de los principales motores de la recuperación del mercado durante el primer semestre del año.
“La caída se atribuye a la reciente pérdida de impulso en el segmento Capesize, pero debemos señalar que aun así ha registrado el mejor primer semestre de los últimos tres años”, afirmó la especialista.
El mercado de graneles sólidos había experimentado un importante repunte en 2026, respaldado por una sólida demanda y por la volatilidad derivada del conflicto en Medio Oriente. El segmento Capesize, que representa alrededor del 40% del Baltic Dry Index, es especialmente sensible a la evolución de los embarques de mineral de hierro, una de las materias primas clave para la industria siderúrgica.
Según Bertzeletou, el debilitamiento del mercado Capesize coincide con un aumento en el número de buques navegando en lastre, es decir, sin carga comercial. Un incremento de esta flota suele interpretarse como una señal de que la demanda de transporte está perdiendo fuerza en relación con la oferta disponible de naves.
La especialista agregó que el segmento Panamax también ha mostrado señales de enfriamiento, con una caída cercana al 5% durante la última semana. Además, una de sus rutas principales estaría registrando una acumulación de buques en lastre, lo que refuerza las expectativas de una menor presión de demanda en el corto plazo.
En el mercado de commodities, los futuros del mineral de hierro negociados en Singapur avanzaron levemente un 0,1%, alcanzando los US$100,80/tonelada, mientras que el carbón metalúrgico cotizado en yuanes en la Bolsa de Dalian registró una baja de 0,6%.
Por MundoMaritimo
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