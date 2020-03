Al observar las toneladas-milla de la flota de Capesize, los datos muestran que, aunque la demanda ha disminuido, no es tan baja como la que se ha observado en los últimos 12 meses. El mínimo en 12 meses, se relaciona con el colapso de la presa brasileña ocurrida el 5 de abril de 2019, lo que provocó que la demanda tocara fondo en 24.84 billones de dwt NM. A pesar de los recientes acontecimientos, la demanda medida en todo el sector ha mostrado los primeros signos de recuperación en las últimas semanas, expone un informe de VesselsValue (VV).

Para la consultora no es de extrañar que el comercio marítimo chino continúe su tendencia a la baja debido a los efectos combinados del Año Nuevo Chino y del coronavirus. Sin embargo, otras rutas comerciales no parecen estar sufriendo. Por ejemplo, la ruta de Indonesia a la India, aunque más inestable, no ha mostrado una tendencia descendente significativa.

La demanda japonesa y desguace

Recientemente se ha anunciado que el mayor importador de mineral de hierro de Japón, Nippon Steel, reducirá drásticamente su producción de acero. Esta reducción de la demanda japonesa de mineral de hierro podría tener más efectos a la baja en el mercado en general.

Por otra parte, las tasas de desguace de buques han ido aumentando desde el otoño (septentrional) de 2019, lo que ya ha creado un mayor nivel de reciclaje de buques. de este modo, comparando hasta la fecha el 2020 con el 2019, se han enviado 20 unidades para desguace este año contra 8 el año pasado.

De hecho, sólo 27 unidades fueron desguazadas a lo largo de 2019, lo que significa que ya se han alcanzado más de dos tercios de este número, mientras que sólo es un sexto del camino recorrido este año. La debilidad de los mercados de graneles han sido un factor en el aumento del número de buques desguazados. VV espera que este aumento del reciclaje reduzca el crecimiento de la flota, lo que posiblemente resulte en una mejora de los mercados una vez que la demanda de toneladas-milla se recupere.

Utilización de las naves

El 15% de la flota de Capsize no está actualmente navegando, lo que es un buen (pero no perfecto) indicador de la utilización de la flota. Esto es casi el doble de la media diaria de 2019 con un 8,5% de la flota que no estaba trabajando a estas alturas. Esto indica, como es lógico, el difícil estado del mercado actual.

Para VV el mercado de Capesize depende en gran medida de la demanda china de mineral de hierro. Esta ha disminuido significativamente debido a los efectos económicos del coronavirus. El resultado ha sido la caída de las millas de carga de Capesize, la utilización de los buques y los ingresos.

Finalmente, la consultora espera que los efectos sean de corta duración y que sé un efecto de rebote, y posiblemente una sobrecorrección positiva una vez que se reanude la normalidad. La reducción de la demanda japonesa es un riesgo adicional, mientras que el aumento del reciclaje de buques es positivo para el mercado.

Por MundoMarítimo