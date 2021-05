El presidente y director general de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, en una reunión efectuada este marte con el embajador de Panamá en El Cairo, Alejandro Gantes, y el director general de la Autoridad Marítima de Panamá, Rafael Cigarruista, discutió formas de cooperación conjunta que lleven a un acuerdo sobre la suma de compensación por el encallamiento del "MV Ever Given", buque perteneciente la Registro de Buques de Panamá y cuyo armador es la compañía japonesa Shoei Kisen Kaisha, informó Egypt Today.

Según los datos, el valor de la indemnización solicitada por la autoridad es de unos US$550 millones, a condición de que US$200 millones se paguen por adelantado, mientras que los 350 millones restantes se paguen en forma de cartas de garantía emitidas por un banco de clase "A" de Egipto, oferta que aún no ha sido aceptada por Shoei Kisen Kaisha, el cual sólo está dispuesto a pagar US$150 millones.

Durante la reunión que tuvo lugar en la sede de la Autoridad del Canal de Suez en Ismailiyah, Rabie mostró los esfuerzos de la Autoridad para completar la operación de salvamento del portacontenedores de bandera panameña EVER GIVEN, aclarando que, a pesar del éxito en reflotar el buque, en tan sólo seis días y sin ningún daño en el casco del buque ni en la carga a bordo, el armador del buque no mostró el debido reconocimiento que merecía, lo que no reflejaba una comprensión de las enormes pérdidas sufridas por la autoridad debido al incidente.

Recorte de la cifra de indemnización

Cabe señalar que la autoridad había recortado la suma de reembolso en un tercio, renunciando a su derecho en la compensación de reputación. La cantidad actual cifra solicitada es para compensar los costos incurridos para liberar el portacontenedores que permaneció encallado en la vía marítima internacional entre el 23 y el 29 de marzo, y por los ingresos perdidos debido al bloqueo, que generó que el comercio internacional soportara US$9.600 millones en pérdidas diarias durante el señalado periodo.

El presidente de la Autoridad del Canal de Suez señaló que el tribunal confirmó la decisión de confiscación del buque el domingo 23 de mayo y que designará la suma de la indemnización el 29 de mayo.

El armador solicitó la salida del capitán del buque, pero la Autoridad del Canal de Suez no pudo aprobarlo ya que el asunto está sujeto a la decisión del tribunal, señaló Rabie diciendo que la autoridad es receptiva, pero también quiere hacer respetar sus derechos. Por ejemplo, permitió la salida de dos tripulantes que tuvieron que atender urgencias personales.

Canal de Suez asegura no tener responsabilidad

Rabie destacó que todos los buques que cruzan el Canal de Suez tienen una copia de las normas de la vía navegable internacional en la que se indica que el capitán es el único responsable del buque. "Si solicita posponer el cruce del Canal a causa del mal tiempo, su demanda se cumple de inmediato", afirmó Rabie aclarando que también el capitán tiene derecho a solicitar el cambio de guía y su demanda será aprobada. No obstante, añadió que el capitán del "MV Ever Given" no pidió ninguna de esas medidas, lo que significa que la Autoridad del Canal de Suez no tiene ninguna responsabilidad en el accidente.

La autoridad ha argumentado además que las investigaciones del incidente del buque portacontenedores habían demostrado un error en la dirección del buque, que es responsabilidad del capitán del buque y no de los pilotos de la autoridad, ya que su opinión es consultiva y no vinculante, y los propietarios y operadores corren con los daños que puedan sufrir la autoridad, sus bienes, otros o el propio buque, cumpliendo con las disposiciones de la Ley Marítima egipcia nº 8 de 1990 en sus artículos desde el artículo 282 al 290.

Sin embargo, el 23 de mayo, el armador culpó a la Autoridad del Canal de Suez por el accidente objetando la confiscación del buque. Después de que fuera liberado el 29 de marzo mediante el arrastre por parte de los remolcadores, el buque fue escoltado a los Lagos Amargos para su inspección técnica, el interrogatorio de la tripulación y el análisis de la caja negra.

La eslora del "MV Ever Given" es de 40 metros, su manga es de 59 metros y tiene una capacidad de 224.000 toneladas. Es operado por la empresa taiwanesa "Evergreen Marine Corp", y es propiedad de la empresa japonesa Shoei Kisen Kaisha. Al momento del accidente se navegaba desde China a los Países Bajos.

Por MundoMarítimo