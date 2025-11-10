El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala que 2023 fue un año récord para el mercado mundial de la cocaína. La producción alcanzó unas 3.708 toneladas, un incremento de aproximadamente un tercio respecto al año anterior, impulsado principalmente por la expansión de los cultivos ilícitos de hoja de coca en Colombia. En contraste, la superficie cultivada en Bolivia se mantuvo estable y Perú registró una ligera reducción.

De acuerdo con el informe revisado por Gard, los principales flujos de tráfico de cocaína continúan saliendo de los países andinos hacia América del Norte y Europa, tanto de forma directa como a través de África Occidental y Central. Sin embargo, la UNODC advierte que el aumento de decomisos y del consumo detectado mediante análisis de aguas residuales indica un crecimiento significativo del flujo hacia Europa, superior al observado en Norteamérica, además de una reciente expansión hacia Asia.

En contraste con la tendencia de la cocaína, la producción y transporte de opio y heroína provenientes de Afganistán se mantienen en su nivel más bajo desde 2001. La producción en Myanmar también cayó un 8%. No obstante, el organismo advierte sobre el riesgo de que los opioides sintéticos, como el fentanilo, sustituyan parcialmente la heroína, debido a su rápida expansión global.

Buques comerciales, bajo riesgo creciente

La UNODC y fuentes como Gard, han alertado sobre el uso creciente de naves comerciales para el contrabando de drogas, a menudo sin conocimiento de las tripulaciones. Los narcóticos pueden ocultarse en contenedores —incluso en las paredes o suelos—, en cargas a granel o adheridos a la estructura externa del buque.

Autoridades portuarias han reportado casos de traficantes disfrazados de funcionarios o estibadores que colocan sellos falsos en contenedores ya inspeccionados. También se han detectado drogas ocultas por buzos en el timón o casco de las naves. Estas prácticas suponen riesgos operativos, legales y personales para las tripulaciones.

Áreas de alto riesgo y medidas preventivas

Los principales puntos críticos para el tráfico marítimo de cocaína incluyen Colombia, Ecuador, Perú, México, Brasil y Venezuela. Cambios en las rutas o intensificación de las operaciones militares antidrogas pueden desviar las actividades hacia buques mercantes.

De acuerdo con el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (ISPS), las navieras y las autoridades portuarias deben garantizar la seguridad de sus operaciones. Entre las recomendaciones a los operadores destacan:

Realizar una evaluación de riesgos específica antes de ingresar a puertos considerados vulnerables.

Limitar el acceso al buque y mantener puntos de entrada controlados.

Registrar a todas las personas y paquetes que suban a bordo.

Mantener vigilancia permanente y revisar grabaciones de CCTV.

Iluminar las áreas externas y adyacentes al buque durante la noche.

Notificar a las autoridades locales y al agente portuario ante cualquier actividad sospechosa.

Tras finalizar las operaciones de carga, se aconseja efectuar una inspección completa del buque, incluso bajo la línea de flotación, con el apoyo de perros detectores o equipos de buceo certificados.

Tratamiento de la tripulación durante investigaciones

El informe también destaca las preocupaciones sobre el trato a la Gente de Mar detenida tras hallazgos de drogas a bordo. La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) ha denunciado que, en varios casos, las tripulaciones son retenidas durante largos periodos, aun cuando no existen pruebas de su implicación.

En respuesta, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la OMI aprobaron en noviembre de 2024 unas directrices sobre el trato justo de los marinos detenidos en conexión con delitos presuntos, basadas en principios de derechos humanos y debido proceso.

Las directrices recomiendan a los Estados portuarios evitar detenciones arbitrarias y facilitar la repatriación sin costos una vez concluida la investigación. Los Estados de Abanderamiento y armadores deben brindar asistencia legal y asegurar el cumplimiento de los contratos laborales, mientras que los tripulantes deben conocer sus derechos y procedimientos de defensa.

Prevención como estrategia clave

Gard recuerda que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz frente al riesgo de contrabando. Los decomisos de drogas generan demoras prolongadas, pérdidas financieras, sanciones y daños reputacionales para los armadores, además de consecuencias psicológicas para los tripulantes.

Por MundoMaritimo