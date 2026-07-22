La intensificación de los ataques entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro y el mar de Azov continúa afectando el transporte marítimo de productos agrícolas y genera nuevas presiones sobre el comercio mundial de granos. En este contexto, un ataque con misiles contra un buque que transportaba maíz frente al puerto ucraniano de Odesa dejó diez fallecidos, en uno de los incidentes más graves registrados en las últimas semanas, reportó Reuters.
De acuerdo con autoridades de Ucrania, el “Golden Leo”, de bandera de Guinea-Bisáu y con tripulación integrada por ciudadanos de India y Siria, fue alcanzado el domingo por tres misiles de crucero mientras se encontraba próximo a Odesa, provocando un incendio a bordo. La Autoridad de Puertos Marítimos de Ucrania informó que nueve tripulantes y un práctico marítimo murieron durante el ataque, mientras que otras ocho personas fueron rescatadas.
Infraestructura portuaria y exportaciones bajo presión
Durante los últimos meses, Rusia intensificó los ataques contra la infraestructura portuaria ucraniana y los buques de carga que operan en el Mar Negro. Entre los terminales alcanzados figuran Chornomorsk, Odesa, Pivdennyi e Izmail, este último ubicado sobre el río Danubio y convertido en una alternativa logística tras las restricciones en los puertos marítimos.
Como consecuencia de estos ataques, Ucrania perdió aproximadamente un tercio de su capacidad para exportar granos a través de sus puertos del Mar Negro, según datos citados por Reuters. Antes de la reciente escalada, el país representaba cerca del 6% de las exportaciones mundiales de trigo y alrededor del 11% de las de maíz.
En paralelo, Ucrania informó haber atacado 183 graneleros y tanqueros vinculados a Rusia en el Mar Negro y el mar de Azov hasta el 20 de julio, además de dos puertos rusos de esta última zona. Se indica que Rusia limitó el tránsito por el canal Don-Azov, utilizado para aproximadamente una cuarta parte de sus exportaciones de granos.
Impacto sobre el comercio mundial de alimentos
El Mar Negro continúa siendo uno de los principales corredores para el comercio internacional de trigo, maíz y aceite de girasol. Rusia es el mayor exportador mundial de trigo, mientras que Ucrania mantiene un papel relevante en el abastecimiento de mercados de África, Medio Oriente y Asia.
El aumento de las interrupciones en la región ha impulsado los precios internacionales del trigo hasta sus niveles más altos en dos años, mientras que otros productos agrícolas, como el maíz y la colza, también han registrado incrementos. Pese a ello, el escenario aún difiere del registrado tras la invasión rusa de 2022, cuando las exportaciones ucranianas quedaron prácticamente paralizadas.
Por MundoMaritimo
Protestas de organizaciones pesqueras de Chiloé interrumpen exportaciones de salmoneras
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.