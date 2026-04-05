El mercado global de gas natural licuado (GNL) enfrenta un escenario de presión tras los ataques a infraestructura energética en Qatar, que han dejado fuera de operación cerca del 17% de su capacidad de exportación, equivalente a aproximadamente el 3% del suministro mundial, reporta AXSMarine. “Las interrupciones se concentran en las líneas de licuefacción de GNL de Ras Laffan, donde los daños causaron daños en las unidades de procesamiento y en la infraestructura asociada, lo que provocó la paralización de varias líneas. Actualmente se calcula que la restauración total de la capacidad llevará entre tres y cinco años”, apuntan.
QatarEnergy informó que las instalaciones afectadas fueron cerradas tras el incidente y que las exportaciones continúan desde las plantas no impactadas, aunque a menor nivel. La compañía indicó que se mantienen evaluaciones técnicas y trabajos para abordar los daños.
El impacto se reflejó en los mercados, con un aumento en los precios del gas en Europa, donde los contratos de referencia TTF (Title Transfer Facility) registraron alzas y curvas a futuro que anticipan un escenario de oferta ajustada hasta 2027.
Se limitan embarques a Europa y Asia
En el ámbito operativo, la disrupción se ha extendido al transporte marítimo. Se observa una acumulación de metaneros en condición de espera, especialmente en las cercanías del puerto de Ras Laffan, lo que refleja una menor rotación de la flota.
Aunque el tránsito por el estrecho no se ha detenido completamente, se reporta que los movimientos se realizan de forma limitada y bajo condiciones específicas, lo que ha afectado la regularidad de los flujos. En este contexto, el transporte de GNL presenta mayores restricciones en comparación con otros segmentos debido a la menor flexibilidad operativa y disponibilidad de flota.
La combinación de menor producción disponible y restricciones logísticas ha limitado el embarque de cargamentos desde el Golfo hacia los principales mercados consumidores en Europa y Asia.
Impactos continentales
Europa enfrenta esta situación en el inicio de la temporada de recarga de inventarios previo al invierno, lo que incrementa la sensibilidad del mercado ante cualquier interrupción del suministro. La reducción en los flujos disponibles implica que los compradores compiten por un volumen más acotado de suministro. "Aunque Estados Unidos y otros exportadores, como los de África Occidental, pueden contribuir en cierta medida, es poco probable que logren compensar por completo la pérdida de flexibilidad a corto plazo", indica AXSMarine.
En Asia, la disminución de la oferta ha derivado en ajustes en la matriz energética. Países como India, Corea del Sur y economías del sudeste regional han incrementado el uso de carbón y otras fuentes, priorizando el abastecimiento interno ante la menor disponibilidad de GNL.
Estos cambios se reflejan en los datos de flujo, con una caída cercana al 87% en los volúmenes de GNL en marzo tanto en términos mensuales como interanuales.
El escenario actual muestra un mercado condicionado no solo por la capacidad de producción, sino también por la posibilidad de transportar el suministro. Las restricciones en infraestructura, la congestión de buques y las limitaciones de tránsito han configurado un entorno donde la disponibilidad efectiva depende de factores logísticos y de seguridad.
Por MundoMaritimo
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