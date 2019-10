Navieras surcoreanas están considerando unirse para conseguir órdenes masivas de transporte de gas natural licuado (GNL) que serán realizadas desde Qatar, señalaron fuentes de la industria, según informó Yonhap.

Las navieras Korea Line Corp., Pan Ocean Co., SK Shipping Co., Hyundai LNG Shipping Co. y H-Line Shipping Co. – habrían formado una alianza para realizar una presentación en Doha a fin de explicar sus planes para el proyecto de GNL de Qatar, indicaron fuentes a Yonhap.

Se espera que Qatar Petroleum, el mayor productor mundial de GNL, realice pedidos de transporte y operación de al menos 40 buques de GNL a finales de año para su proyecto de expansión del campo norte (NFE), cuyo objetivo es aumentar la capacidad de producción de GNL de la nación de 77 millones de toneladas a 110 millones de toneladas por año a partir de 2024.

Los conocedores de la industria especulan que la compañía estatal de Qatar necesitará 60 buques de GNL adicionales para el proyecto.

Mientras que los principales astilleros de Corea del Sur son considerados los favoritos para tomar los pedidos de construcción de buques tanque GNL desde Qatar debido a su presencia dominante en el mercado de este tipo de naves, las navieras surcoreanas esperan poder operar los buques.

"Vale la pena intentarlo", dijo un funcionario de una empresa naviera que pidió no ser nombrado. "Lo que es significativo es que los cargadores locales están tratando de unir fuerzas para superar las dificultades juntos".

Por MundoMarítimo