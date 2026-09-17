Las interrupciones en el suministro de petróleo de Medio Oriente impulsan la volatilidad del mercado tanquero. La situación se agravó luego del cierre del oleoducto East-West de Arabia Saudita, tras sufrir ataques que culminaron con la eliminación de la vía utilizada para transportar crudo hacia el Mar Rojo sin pasar por el Estrecho de Ormuz, reporta BRS Tanker.
BRS Tanker apuntó que el oleoducto tiene una capacidad de 7 millones de barriles diarios y trasladaba cerca de 4 millones de barriles diarios hasta el puerto de Yanbu, en Arabia Saudita. Mientras no se determine cuánto tiempo tomará su reparación, la reducción de las alternativas para movilizar estos volúmenes podría afectar las exportaciones sauditas y, posteriormente, la demanda de tanqueros de crudo.
El impacto también alcanza a los productos refinados. “Arabia Saudita cuenta con cinco refinerías en la costa del Mar Rojo, con una capacidad conjunta cercana a 2 millones de barriles diarios, que dependen en gran medida del oleoducto para recibir su suministro”, apunta BRS Tanker. Estas instalaciones han exportado alrededor de 1 millón de barriles diarios de productos limpios durante los últimos meses.
La menor disponibilidad de crudo para estas refinerías se suma a interrupciones en instalaciones de Rusia y a las restricciones sobre las exportaciones desde el Golfo Pérsico. “En este escenario, los mercados de productos podrían enfrentar una menor oferta, particularmente en el Mediterráneo y la cuenca del Atlántico”, indica el reporte.
Cambios en las rutas
La menor actividad de Medio Oriente podría reducir la demanda global de transporte de tanqueros. Sin embargo, otros factores están compensando parte de ese efecto, entre ellos “el aumento de los riesgos de navegación, los itinerarios más extensos y un mayor uso de transferencias de carga entre buques”.
Una de las rutas que ha adquirido mayor relevancia es la que conecta el Mediterráneo con Asia. Durante septiembre, 16 VLCC realizaron itinerarios desde aguas frente a la costa mediterránea de Egipto hacia Asia y otros ocho estaban programados para el resto del mes. En agosto, fueron 20 los buques que realizaron este recorrido.
También se prevé una mayor competencia por cargamentos de crudo de América del Norte y América Latina, especialmente entre refinerías de Asia y Europa. Un aumento de estos embarques podría generar más actividad para los VLCC, aunque principalmente por un cambio en las rutas de suministro y no por un incremento de las exportaciones mundiales.
Fletes siguen elevados
Pese a la posibilidad de una menor demanda de transporte, los niveles de flete se mantienen elevados debido al riesgo asociado a las operaciones en Medio Oriente.
Las rutas con origen en el Golfo Pérsico han registrado una diferencia creciente frente a aquellas que no atraviesan el Estrecho de Ormuz. El 11 de septiembre, la tarifa de referencia VLCC TD3C alcanzó WS 929, equivalente a ingresos de aproximadamente US$982.000/día.
El aumento de los riesgos también se ha reflejado en las tarifas de contratos de plazo y en los precios de los tanqueros de segunda mano.
A ello se suma una mayor utilización de buques para operaciones de transporte y transferencia vinculadas con productores de Medio Oriente. El análisis estima que alrededor de 15% de la flota mundial de VLCC participa actualmente, en algún grado, en estas operaciones.
Una mayor cantidad de buques destinada a estos servicios reduce la disponibilidad para el mercado spot en otras rutas, lo que contribuye a sostener los ingresos de los VLCC y las tarifas de otros segmentos del mercado de tanqueros.
Por MundoMaritimo
Exportaciones de refinados de Arabia Saudita impulsan mercado de buques tanque "limpios"
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