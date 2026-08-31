La influencia de Asia, con China e India como principales referentes, se perfila como el principal eje de transformación del transporte marítimo internacional, de acuerdo con los resultados del Global Shipping Outlook 2026, elaborado por Kapa Research a partir de una encuesta a 314 armadores y ejecutivos de alta dirección de compañías navieras.

Según el estudio, el 76% de los participantes considera que “Oriente será la fuerza con mayor influencia sobre el transporte marítimo mundial en los próximos años. En contraste, el 17% identifica a Occidente, integrado en la encuesta por Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá, como el principal centro de influencia”, dice la encuesta reportada por Baltic Exchange.

China concentra buena parte de esta percepción. El 69% de los encuestados la identifica como el principal país constructor naval del mundo, mientras que el 62% considera que dispone de la flota más competitiva. A su vez, el 72% le atribuye el mayor peso económico dentro del transporte marítimo global.

La valoración de su papel también se refleja en la importancia que los ejecutivos asignan al país para el desarrollo del sector. Un 96% de los participantes considera que China tiene un papel importante en el fortalecimiento del transporte marítimo mundial, frente al 79% correspondiente a la Unión Europea y el 73% a Estados Unidos.

Diferencias en gestión marítima

La percepción sobre China presenta diferencias cuando se evalúan aspectos vinculados con la gestión y la experiencia marítima.

Aunque el 62% de los encuestados considera que “China cuenta con la flota más competitiva”, solo el 17% señala que “la gestión naviera china posee la mejor reputación internacional”. En este ámbito, Grecia aparece como principal referencia: el 42% de los participantes identifica la experiencia de gestión marítima griega como la más destacada.

Los resultados distinguen así entre indicadores asociados a la capacidad industrial y económica, donde China obtiene las mayores valoraciones, y aquellos relacionados con experiencia operativa y gestión, en los que continúan destacando centros marítimos tradicionales.

La encuesta también registra una valoración favorable hacia el presidente de China, Xi Jinping. El mandatario obtuvo un 63% de opiniones favorables y un 19% desfavorables, con un balance neto de +44 entre los participantes.

Geopolítica y perspectivas del sector

El desplazamiento de la percepción de influencia hacia Oriente se produce en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica. El 76% de los ejecutivos consultados identifica las crisis vinculadas con Ucrania, el mar Rojo y Medio Oriente como el principal problema que enfrenta actualmente el transporte marítimo mundial.

Pese a este escenario, el 70% considera que las condiciones del transporte marítimo mundial han mejorado durante los últimos cinco años, mientras que el 94% mantiene una perspectiva positiva sobre el futuro de sus propias compañías.

En cuanto a los factores que marcarán la evolución del sector, el 70% de los encuestados señala la tensión entre regulación ambiental y competitividad. Por otra parte, el 53% apunta a la competencia entre intereses navieros occidentales y asiáticos.

La descarbonización también aparece vinculada a las diferencias entre ambos bloques. El 55% considera que “la inclusión del transporte marítimo en el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea afecta más a la competitividad europea de lo que contribuye a la descarbonización”. Además, el 68% se muestra pesimista respecto del cumplimiento del objetivo de cero emisiones netas de la Organización Marítima Internacional para 2050.

Digitalización y uso de inteligencia artificial

En materia tecnológica, la encuesta muestra una adopción más extendida de herramientas digitales. Los sistemas de monitoreo remoto son utilizados por el 73% de las compañías participantes, mientras que las herramientas de optimización de viajes alcanzan un 72% y las tecnologías de mantenimiento predictivo un 55%.

El uso intensivo de inteligencia artificial todavía es limitado: solo el 7% de las entidades declara utilizarla de manera extensiva. Sin embargo, los ejecutivos consultados esperan que su mayor impacto se produzca en la gestión de flotas y en la toma de decisiones comerciales.

Por MundoMaritimo