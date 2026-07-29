La inflación, la incertidumbre derivada de los cambios en las políticas arancelarias y la transformación de las cadenas de suministro están modificando la forma en que las empresas valoran los riesgos de sus operaciones y estructuran sus seguros de mercancías, sostiene Arnaldo Rotella, Marine & Transportation Director Latin America, Crawford & Company. A juicio del ejecutivo, la correcta determinación del valor asegurado se ha convertido en un factor estratégico para evitar brechas de cobertura cuando ocurre un siniestro.
Rotella explica que el fenómeno inflacionario no solo se refleja en el aumento de los precios, sino también en la dificultad para anticipar cuál será el valor real de una mercancía al momento de llegar a su destino. "El problema no consiste únicamente en calcular cuánto vale hoy una mercancía, sino cuánto costará reponerla si el siniestro ocurre semanas o meses después, cuando las condiciones del mercado pueden ser completamente distintas", afirma.
En este escenario, el valor asegurado debe corresponder al valor del producto en su destino final, lo que obliga a incorporar variables como la evolución de los precios, los costos logísticos, los aranceles y otros gastos asociados. Según el ejecutivo, mientras mayor sea la incertidumbre económica, más complejo resulta estimar correctamente ese valor.
Además, advierte que una valoración insuficiente puede derivar en infraseguro y en indemnizaciones inferiores a la pérdida real, mientras que una sobrevaloración puede traducirse en sobreseguro y en el pago de primas innecesariamente elevadas.
La incertidumbre comercial también está impulsando cambios en los flujos internacionales y en las cadenas de suministro. En ese contexto, Rotella cita a la International Union of Marine Insurance (IUMI), que advierte que las tensiones geopolíticas y comerciales están generando un nivel de incertidumbre sin precedentes para el seguro marítimo, debido a riesgos de guerra, aranceles y otras medidas económicas que continúan redefiniendo el comercio internacional.
Respecto de los aranceles, sostiene que su impacto va más allá del ámbito financiero o comercial, ya que forman parte del valor final de la mercancía en el mercado de destino y, por lo tanto, pueden influir directamente en la correcta aplicación de una póliza cuando ocurre un siniestro.
El ejecutivo añade que las empresas también están adaptando sus cadenas logísticas mediante la sustitución de proveedores, el uso de nuevos puertos, la apertura de rutas alternativas y la relocalización de operaciones. Sin embargo, advierte que cada uno de estos cambios modifica el perfil de riesgo originalmente considerado al contratar una cobertura.
En ese sentido, recuerda que, según Allianz Commercial, cerca del 90% del comercio internacional continúa transportándose por vía marítima, por lo que modificaciones en las rutas, los tiempos de tránsito o la infraestructura pueden generar nuevas exposiciones no contempladas inicialmente.
Rotella señala que estas diferencias suelen hacerse evidentes cuando se presenta un reclamo. "Diferencias aparentemente pequeñas entre el valor asegurado y el valor real de una mercancía, o entre la operación originalmente evaluada y la que finalmente se ejecutó, pueden tener un impacto significativo sobre la indemnización", indica.
Por ello, sostiene que comprender el contexto económico es solo una parte del desafío. "El verdadero desafío consiste en traducir esa realidad a una correcta valoración del riesgo, interpretar adecuadamente las condiciones de cada póliza y aplicar el conocimiento técnico necesario para gestionar un reclamo conforme a la legislación y las prácticas del mercado donde este ocurre", afirma.
Finalmente, el ejecutivo concluye que "revisar periódicamente los valores asegurados ya no debería considerarse una tarea administrativa. Es una decisión estratégica que puede marcar la diferencia entre contar con una cobertura adecuada o descubrir, demasiado tarde, que el riesgo evolucionó más rápido que la póliza".
Por MundoMaritimo
Arnaldo Rotella es nombrado Director de Marine & Transportation para Crawford América Latina
Arnaldo Rotella, Crawford Liquidadora de Seguros: "El riesgo es un bien asegurado y la clave es gestionarlo"
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