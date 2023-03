Gabriela Aguilar, gerente general en Argentina y vicepresidenta para América Latina de Excelerate Energy, y Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, coincidieron en que Argentina tiene todas las condiciones para convertirse en el hub de América del Sur en materia energética, durante el un evento de la industria “Vaca Muerta: petróleo y gas para crecer”. , informa Más Energía.

Aguilar destacó que Europa está demandando acelerar los proyectos de suministros energéticos, y que el Gas Natural Licuado (GNL) es una posibilidad latente. Sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de reducir los costos y hacer que el proyecto sea más operativo, y afirmó que se necesitan políticas a largo plazo para acelerar las exportaciones. En su opinión, "La ley de GNL no es suficiente. Tenemos que integrarlo con el resto de las redes productivas. No podemos tener una ley de GNL solamente". También destacó que la idea de autoabastecimiento de gas ya no es un concepto utilizado a nivel mundial.

Por su parte, Markous valoró la infraestructura de Argentina y las obras que se están llevando a cabo en el país. “Tenemos la ventaja de haber construido la infraestructura de un gasoducto que después no se utilizó pero que está disponible, tenemos cinco gasoductos a Chile, dos a Uruguay, uno a Uruguayana. Y podemos utilizar el gasoducto norte para llegar a Brasil que es un mercado muy importante”, describió. También manifestó que, “Argentina está condenada a ser el hub de América del Sur”.

El CEO de Tecpetrol, consideró que "Argentina tiene un gran activo para toda la región", y afirmó que hará falta avanzar con una tercera etapa del gasoducto Néstor Kirchner. Además, instó a comenzar negociaciones con Bolivia para utilizar sus gasoductos y exportar gas a Brasil. En su opinión, "Chile hoy es el gran mercado para abastecer con 15 ó 20 millones de metros cúbicos y el mercado brasilero puede ser de 10 ó 15 millones de metros cúbicos. También podemos exportar energía eléctrica a Brasil durante en el verano”, afirmó.

Por MundoMarítimo