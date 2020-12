Los trabajadores de las plantas de aceite de soja de exportación en Argentina decidieron continuar la huelga que han llevado a cabo durante 15 días, retrasando los envíos de la soja y sus productos derivados. A causa de ello, 170 buques se encuentran a la espera de cargar y descargar en los puertos de Bahía Blanca, Nechochea-Quequen y Gran Rosario, informó Bloomberg.

Andrés Alcaraz, gerente de comunicaciones del grupo exportador Clara-Cec, explicó que las huelgas han causado retrasos en las exportaciones por valor de US$1.700 millones, además de los costes directamente relacionados con la acción, como las demoras, que implica costos diarios por mantenerse a la espera.

La huelga ha causado preocupación de la oferta de soja debido a la fuerte demanda mundial, enviando los precios de la semilla oleoginosa por encima de los US$12/bushel, los más altos en seis años. En 2014 los precios del aceite de soja habían alcanzado su nivel más alto. Los precios aumentaron debido a que los comerciantes especuladores tendrán que recurrir a los suministros estadounidense para satisfacer sus necesidades contractuales.

Brasil ha vendido gran parte de su producción de soja a China, por lo que no puede compensar el déficit en Argentina. La huelga podría, en un futuro, afectar a los suministros de trigo a Brasil, que importa la mayoría de sus requerimientos de este producto desde Argentina. Los molineros brasileños se mantienen abastecidos por la reciente cosecha nacional y solo unos pocos molinos importan trigo argentino en esta época, así lo indicó Rubens Barbosa, jefe del grupo industrial Abitrigo.

Brasil también puede importar 750.000 toneladas de trigo libre de impuestos de otros países que no pertenezcan al Mercosur. Las alternativas al grano de Argentina suelen ser Estados Unidos, Rusia y Canadá.

Los trabajadores se reunirán este jueves con los representantes de las empresas para discutir sus demandas. Bunge Ltd., Cofco International Ltd., Archer-Daniels.Midland Co. y Cargll Inc no se refirieron a cómo han estado satisfaciendo la demanda de sus clientes.

Por Mundo Marítimo