Una delegación público-privada uruguaya integrada por el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Alberto Díaz, el capitán de puerto de Montevideo, Gerardo García, el presidente del Centro de Navegación (Cennave), Alejandro González, y la gerenta ejecutiva de esa institución, Mónica Ageitos, fueron recibidos por el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), Estaban Dos Santos, el vicepresidente Juan Carlos Muñoz y otros integrantes de esa organización.

‘Subrayar el interés del puerto de Montevideo en particular y de Uruguay, en general, de movilizar un mayor volumen de cargas de transbordo de contenedores y graneles de Paraguay, de contenedores y graneles’, así se puede resumir la postura que la delegación público-privada uruguaya presentó a los integrantes del Cafym en su sede, en la ciudad de Asunción.

“La ANP y el Cennave han ratificado la firme voluntad y el compromiso de poder captar un mayor volumen de carga paraguaya por concepto de importación y exportación. En los últimos años hemos tratado de posicionarnos como plataforma portuaria centralizadora de terceros países”, expresó González en diálogo con MundoMarítimo. “Son importantes estas señales de la comunidad portuaria y de estas instancias público-privadas en las que acompañamos la convocatoria de Díaz”, apuntó.

En el encuentro, Díaz anunció una resolución del directorio de la ANP de bonificar con US$ 3 por contenedor con destino u origen Paraguay y devolvérselo directamente al armador paraguayo, lo que, consideró, puede resultar una medida muy atractiva para las navieras de ese país. En tanto, los armadores locales solicitaron a la autoridad portuaria uruguaya “rever” la situación de la zona de fondeo, al norte del dique de cintura de Montevideo. Las autoridades del organismo se comprometieron a estudiar y responder, a la brevedad, la solicitud.

El entrevistado recordó que Cennave propuso con anterioridad a la autoridad marítima que un monto similar o superior de bonificación que la ANP le comunicó a los armadores paraguayos vaya a las compañías navieras de ultramar, que “son las que tienen las llaves del negocio”, lo que se encuentra en la mesa de trabajo del organismo estatal.

González reconoció que “las medidas, si bien buscan incrementar el transbordo, no son mágicas y el hecho de adoptarlas no significa que cambie la logística en forma inmediata. La definición de por dónde pasan los transbordos no depende de los puertos ni de las navieras paraguayas sino de las compañías navieras de ultramar”.

Confianza de las navieras en Montevideo

El representante gremial manifestó que recibir mayor flujo de transbordos garantiza al mercado importador-exportador nacional “conectividad” al comercio exterior y “competitividad” en términos de valores de fletes. “Los fletes que hoy paga el comercio exterior uruguayo son los mismos que abonan mercados mucho más exportadores como Argentina y Brasil”. González sostuvo que esta situación obedece a la confianza de las navieras que siguen recalando sus buques en Montevideo y ofreciendo capacidad en bodega para el mercado importador-exportador nacional.

“Hay menor volumen de carga de transbordo paraguaya por el puerto de Montevideo, producto de aquella situación anómala (en referencia al congestionamiento y demora en la operativa de carga y descarga que, en noviembre de 2017, afectó a un grupo de 15 barcazas paraguayas que estuvieron esperando varios días en Montevideo)”, describió el entrevistado. “También tuvimos la legítima competencia del puerto de Buenos Aires que, en su momento, perdió el 90% del transbordo paraguayo, pero también en un contexto donde el comercio exterior de ese país se redujo en forma significativa”, analizó.

“El movimiento de contenedores de exportación e importación con origen y destino Paraguay bajó entre 20 y 25% y ese volumen no lo tiene Montevideo ni Buenos Aires sino que no lo generó el comercio exterior de ese país”, explicó el dirigente.

González informó que Montecon, que opera en los muelles públicos del principal puerto comercial uruguayo, entre el 50 y 60% de los movimientos que realiza son transbordos y de la totalidad de éstos el 80% es paraguayo. En el caso de la Terminal Cuenca del Plata, que gestiona la belga Katoen Natie (80%) y el Estado uruguayo (20%), el 40% del total del volumen movilizado son tránsitos y de ese porcentaje el 80% es de procedencia argentina y el restante 20%, paraguaya.

