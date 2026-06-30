La región evidencia una aceleración de las exportaciones con cerca de dos años de crecimiento ininterrumpido, impulsadas principalmente por el aumento de los volúmenes, con un aporte adicional proveniente de la mejora en los precios, según el informe “Estimaciones de tendencias comerciales en América Latina y el Caribe”. El reporte, al que accedió MundoMaritimo, fue elaborado por el Sector de Productividad, Comercio e Innovación (PTI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y analiza el desempeño de los flujos comerciales de 21 países de la región durante 2025 y el primer trimestre de 2026.
El estudio añade que tras un primer semestre de 2025 marcado por la incertidumbre global, el comercio tomó mayor dinamismo en el segundo semestre del año e inicios del 2026, aunque en un contexto donde la incertidumbre internacional sigue condicionando las perspectivas del sector.
Valor, precios, volúmenes y mercados de destino
El valor de las exportaciones de América Latina y el Caribe (ALC) habría aumentado un 15,7% interanual durante el primer trimestre de 2026, tras registrar un crecimiento promedio de 7,8% en 2025. Además, los primeros meses de 2026 estuvieron marcados por una reconfiguración de los precios de las principales materias primas exportadas, impulsada en gran medida por el conflicto en Irán. El oro y el cobre lideraron los aumentos de precios en el período, mientras los productos agrícolas mostraron un desempeño mixto. El café cayó tras la recuperación de la oferta global y el azúcar prolongó su tendencia bajista debido al exceso de producción mundial.
Por otra parte, los volúmenes de exportación de la región mostraron una aceleración en el primer trimestre de 2026, con un alza interanual estimada de 10,5%, por sobre el 6,6% promedio de 2025.
En cuanto a los mercados de destino, las compras de China a la región se fortalecieron significativamente en el primer trimestre de 2026, mientras que Estados Unidos registró una recuperación tras la debilidad de fines de 2025. En paralelo, la Unión Europea moderó sus importaciones desde ALC y redujo su participación relativa.
Exportaciones regionales con contrastes
Las exportaciones de los principales países de ALC mostraron un desempeño heterogéneo en el primer trimestre de 2026, con fuertes alzas en algunos casos y desaceleraciones puntuales en otros. Perú anotó un crecimiento de 33,5% interanual, impulsado por Asia —especialmente China— y por mayores envíos de oro y minerales de cobre, además de plata, plomo y hierro. Chile también mantuvo un sólido dinamismo (13,8%), explicado principalmente por la demanda asiática y el desempeño de cobre, oro y litio.
Brasil registró un aumento de 7,1%, con China como principal motor y aportes de la Unión Europea, aunque con caídas hacia Estados Unidos; destacaron las exportaciones de petróleo, oro, carne bovina, soja y minerales de cobre. México, en tanto, creció 17,9%, impulsado casi en su totalidad por la demanda de Estados Unidos, con la maquinaria de procesamiento de datos como principal rubro exportador. Colombia avanzó 15,5%, con fuerte incidencia de la Unión Europea y Asia, y con el oro como principal producto. En contraste, Panamá prácticamente se estancó (0,7%) tras el fin del impulso excepcional de 2025 ligado al cobre, con caídas en banano, camarones y pescado que limitaron su desempeño.
América Latina ante nuevos shocks
El informe concluye que, los cambios en las políticas comerciales globales están reconfigurando el comercio internacional, generando riesgos y oportunidades para la región. El desvío de flujos desde economías con mayores aranceles podría intensificar la competencia entre los principales mercados de ALC, presionando precios y volúmenes, aunque también abre espacios para que actúe como proveedor alternativo, si cuenta con capacidad exportadora y mejores condiciones de acceso.
En paralelo, la escalada del conflicto en Irán impacta principalmente a través de los precios de las materias primas, con efectos diferenciados entre subregiones: Centroamérica y el Caribe enfrentan deterioro de sus términos de intercambio, mientras Sudamérica se beneficia del alza de los commodities, aunque con mayores costos de producción y logística. En este escenario, el informe destaca la necesidad de avanzar en la diversificación comercial y fortalecer la resiliencia exportadora frente a un entorno global más volátil e incierto.
Por MundoMaritimo
CAF: Conectividad marítima de América Latina y el Caribe ha aumentado 41% en siete años
CEPAL: Exportaciones de América Latina y el Caribe crecerán un 25% este año, pero recuperación será asimétrica
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